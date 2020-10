Rosalía denuncia: "Las mujeres no tenemos las mismas oportunidades que los hombres"

Rosalía ha dado una entrevista para Billboard Latino junto al cantante Pharrell Williams para hablar de cómo se encuentra la industria musical. Una cosa llevó a la otra y ambos acabaron debatiendo sobre feminismo.

Los artistas reconocen que las mujeres no tienen un puesto de relevancia en la música latina, y Rosalía, en concreto, denuncia cómo el algoritmo de ciertas plataformas (Spotify, YouTube...) margina a las féminas. Te lo contamos.

Rosalía: "Las mujeres no tenemos las mismas oportunidades que los hombres"

"Últimamente he estado pensando que las mujeres no tenemos las mismas oportunidades para tener los mismos éxitos que los hombres. Yo estoy muy agradecida con todo lo que tengo, pero hay muchos más hombres que mujeres que son grandes en lo suyo...", confiesa.

"A veces actuamos de una 'manera sistémica', como que no lo pensamos, y damos por sentado según qué cosas que hacen que muchas mujeres no tengan las mismas oportunidades que los hombres de crecer y de que su negocio también lo haga como tendría que ser, y a lo mejor muchos hombres sí que tienen la oportunidad. En ese sentido, sólo por cómo se hacen las cosas en el negocio, pienso que hay mucho trabajo que hacer", añade la cantante, que luce un mono de piel en tono teja.

Pharrell Williams: "Las mujeres no son suficientemente valoradas"

Pharrel Williams no puede estar más de acuerdo con ella: "La cultura latina es una cultura hermosa. Cuando piensas en el idioma español, te das cuenta de que no es como el inglés, pues en el primero hay una palabra para designar el masculino y otra para el femenino. Y esto en inglés no ocurre, lo que te hace pensar que en el mundo latino hay un respeto a la mujer y necesitamos que eso se traduzca en el negocio".

"Por eso creo que la cultura latina puede trabajar mucho mejor en esto de lo que lo hacemos en la cultura americana o anglosajona, porque ya sólo con la comunicación tienes unas palabras diferentes para referirte a hombres y a mujeres", asegura Pharrell haciéndose un poco el lío y refiriéndose a los modos masculinos y femeninos (como, por ejemplo, guapo y guapa).

"Por todo esto debemos respetar a las mujeres que hay en el negocio de la música, como a Rebecca, la mánager de Rosalía. Este tipo de mujeres representan el equilibrio. Además, siento que las mujeres no son suficientemente valoradas. Al final del día, nadie estaría en este mundo de no ser por ellas. Son la fuerza creadora. Toda la vida sale del cuerpo de la mujer, y debemos darles ese respeto", espeta.

"Lo que tú haces, Rosalía, me parece increíble. Por eso tenemos que apoyarlo y mantenerlo. Y sería increíble que todas las empresas latinas y las mujeres españolas promocionaran a sus mujeres. Ahora es el momento idóneo para 'levantar' a las mujeres latinas", confiesa, ante la atenta mirada de la catalana.

Rosalía: "Nosotras tenemos que estar todo el rato demostrando lo que valemos y ellos no"

Rosalía estaba en sintonía total con lo que decía su compañero: "Yo creo que esa es la clave. Hay que dar la oportunidad a las mujeres a 'levantarse',a dejar que vean la luz sus proyectos. Creo que es más difícil cuando eres mujer. Es como una bola: como no se te da una posición de igualdad al final esto hace que no tengas los mismos beneficios que podrían tener ellos y todo ello te dificulta el crecimiento".

"Y también siento que muchas veces los hombres no tienen que demostrar que tienen confianza en sí mismos y en lo que hacen. Es como que se da por sentado. Y siento que las mujeres tenemos que estar siempre demostrando que también la tenemos. No debería ser así y todo el mundo debería saberlo", añade.

"Muchas veces, por la forma en la que se hacen los negocios, es muy difícil que las mujeres recibamos el mismo beneficio que los hombres. Yo, personalmente, me siento muy afortunada de lo que está pasando en mi carrera, pero veo que a veces hay mujeres trabajando también muy duro y cuyos resultados no se alinean de la misma forma".

En cuanto a qué consejos daría a las mujeres que comienzan en la música, es ambigua: "Cada persona tiene un camino diferente, y creo que debería estar conectada consigo misma para saber cuál es el suyo. Y, como en mi caso, trabajar muy, muy, muy, muy duro, y sólo creer en ti y en lo que haces".

También se queja de estar 'marginada' en su último remix

Al respecto de por qué "es difícil que hombres y mujeres reciban el mismo beneficio por el mismo trabajo", Rosalía habla, entre líneas, de su colaboración en Relación remix:

"Una canción en la que hay varios hombres y una mujer y en esa canción a la mujer se le promete que va a ser 'main artist' y la mujer tiene más tiempo en la canción que el resto de hombres participando, pero luego, por el algoritmo interesa que ellos estén como 'main artist' y ella como 'feature'". Y la verdad es que si nos fijamos tiene toda la razón.:

La entrevista de Rosalía y Pharrell Williams completa

