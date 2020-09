Rosalía, contra las cuerdas por su nueva canción "machista"

Rosalía (26) pone la voz femenina a la reedición de Relación, un tema del cantante y productor Sech. En este remix también colaboran los conocidos cantantes J Balvin, Daddy Yankee y Farruko.

El videoclip está siendo un éxito en Youtube, pues en apenas cuatro días ya tiene más de 16 millones de visualizaciones, algo normal teniendo en cuenta la fama internacional de los artistas que participan.

La letra de la canción, no obstante, está siendo muy polémica, pues versa sobre cómo afrontan la ruptura sentimental dos personas dentro de una relación abusiva en la que se habla de "maltrato", lo que ha puesto contra las cuerdas a la catalana.

En la canción se cuenta que ella sale de la relación tóxica, y que al final se empodera y se va de fiesta. Hasta aquí, bien, el problema ha llegado con una de las frases que canta la propia Rosalía: "Gracias al maltrato se puso bella".

Una frase que da a entender que el "maltrato" le vino bien a la mujer, ya que gracias a eso está más guapa. Estas palabras han causado un fuerte revuelo, sobre todo después del disco que la española lanzó en contra del maltrato, llamado El mal querer.

La ganadora de ocho grammys está imparable, pero quizá su participación en esta canción le trae problemas, tal y como se puede constatar en los mensajes publicados en las redes sociales:

La frase "gracias al maltrato se puso bella" no tiene justificativa en ningún contexto. Es romantizar y normalizar la violencia.Y Rosalía la ha cagado pero gorda.

Joder Rosalía, como has podido hacer un disco entero hablando de una relación de maltrato y ahora cantar "gracias al maltrato se puso bella" como si nada ??????? Tía

¿Podemos decir que la frase "EL MALTRATO LA PUSO BELLA" nos parece DEMENCIAL o los fans acérrimos de Rosalía aká: delaquenosepuededecirnadamalo) te linchan?Ojo, es que no sabemos si ese trozo ni lo ha escrito ella... pero no se, yo me negaría a cantar semejante cagada