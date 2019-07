Rosalía, duramente criticada por sus caros y excéntricos caprichos

El éxito musical de Rosalía es incontestable. La cantante ha logrado trepar a lo más alto, tal y como lo reflejan medios de diversas partes del mundo. Sin embargo, la fama también tiene consecuencias.

Los usuarios de redes sociales, que actúan como auténticos vigías del ciberespacio, han hecho sonar las alarmas tras descubrir el origen de la última compra de la cantante que, indirectamente, lanza un mensaje que denota bastante poca conciencia ecológica.

El último capricho de Rosalía Vila han sido, ni más ni menos, que tres abrigos en pleno mes de julio. Todos pertenecen a la marca Saks Potts, una firma danesa de lujo.

Cada uno de los abrigos en cuestión cuesta 11.495 coronas danesas, lo que se traduce en 1.539 euros al cambio. A pesar de la vanidad implícita en la exhibición repetida de estos productos, la polémica ha estallado cuando la gente se ha percatado de los materiales de las prendas.

Tal y como se indica en la página web de la marca, el cuello está elaborado con pelo de zorro y el material principal con piel de cordero.

La jugada promocional ha caído en saco roto, ya que las críticas, abrumadoras en cantidad y contenido, no han tardado en aparecer. Los fans, e incluso organizaciones ecologistas, han reprochado a la artista su falta de conciencia con los animales y su fastuosidad a la hora de lucir tan exclusiva prenda en tres colores distintos. Algunos también han aprovechado para reírse de la situación con bastante ironía.

Rosalía, esa persona que no sólo se compra un abrigo de piel d zorro aún pudiendo pagar imitaciones de piel idénticas, sino que se compra TRES IGUALES.Me molesta profundamente que alguien tan amoral se vea como el "futuro" de la música española.

Rosalía se ha comprado tres veces el mismo abrigo de pieles de animales, lo peor de todo es que lo presume en las redes sociales como si fuera un premio.Ni la moda ni nada puede justificar el hecho de que los use; No sé otros pero a mí me asquearía llevar animales muertos encima pic.twitter.com/yuK2gQr5ly