Rosalía se moja en política y defiende el movimiento libertario

La cantante Rosalía, hasta ahora, se había mantenido alejada de la política. A pesar de que es ampliamente criticada por algún sector del independentismo catalán, la joven ha preferido nunca entrar al trapo. No obstante, en su último videoclip, Rosalía hace toda una declaración de intenciones con el atuendo que lleva puesto.

Rosalía, ¿libertaria?

En el clip 'Yo por ti tú por mí', la cantante aparece con un pantalón de chándal que lleva impreso la bandera de Gadsden, un símbolo de la corriente libertaria pero que originalmente era utilizada por los estadounidenses en la Guerra de la Independencia.

La serpiente con el lema Don't Tread on Me ("no me pisotees", en español) hace alusión a que el gobierno no debería pisotear a los ciudadanos con impuestos, normas y regulaciones excesivas.

Además, el color amarillo también se ha convertido en un icono libertario, ya que simboliza el oro como dinero y el ideal de los mercados libres.

Dicha bandera fue diseñada en 1775 por Christopher Gadsden. Actualmente, además de Rosalía, la usan los libertarios de derechas para denunciar la opresión fiscal y burocrática del Estado sobre las libertades individuales.

¿Qué es el libertarismo?

El libertarismo es una filosofía política y legal que defiende la libertad del individuo en sociedad. Los libertarios creen que el respeto por la libertad individual es el requisito central de la justicia. Además, defienden los derechos de propiedad privada y la distribución de los recursos económicos a través de la economía de mercado.

Podríamos pensar que Rosalía se ha vestido con esta bandera simplemente porque le gustaba el diseño y que no sabe lo que significa, pero, seamos sinceros, la catalana no da puntada sin hilo y de tonta tiene más bien poco.