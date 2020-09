Rosalía cumple 27 años (y recibe una felicitación patria inesperada)

Nuestra Rosalía está de celebración. La cantante, artista y compositora catalana ha cumplido este viernes 27 añitos.

La española celebra un nuevo año de vida como una de las cantantes con mayor crecimiento. Su voz cautivadora, su enorme talento y su sentido del espectáculo la han consolidado como una de las artistas más importantes de la actualidad.

Debido a su éxito nacional e internacional no extrañó que Rosalía recibiera tantas felicitaciones el día de su aniversario.

Rosalía cumple 27 años con una tarta muy especial

Este viernes 25 de septiembre, la joven compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que se la ve disfrutando de un pastel de cumpleaños en forma de corazón con la frase “Libra Baby”, su signo de zodiaco.

“1 año más. Qué bendición. Los quiero” fue el texto que acompañó a las fotos, en las que se la ve disfrutando del pastel con un gran vaso de leche.

Ver esta publicación en Instagram 1 año más🎂🙏🏼💖 q bendición💖🙏🏼 os quieroooooo Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt) el 25 Sep, 2020 a las 2:45 PDT

J. Balvin y Belén Esteban, sus felicitaciones más especiales

El post ya lleva más de 1,7 millones de 'me gustas', y sus compañeros artistas no han dudado en felicitarla, entre ellos J. Balvin, con quien hizo el famoso single 'Con altura'.

Quien también ha querido expresarle su admiración y cariño a la catalana ha sido Belén Esteban, una gran admiradora de la cantante:

Una de las artistas con más talento del panorama español

Rosalía cumple 27 como una artista totalmente consolidadada gracias a temas tan aclamados y populares como 'Con altura' o 'Malamente'.

En este 2020 ha tenido algún que otro tropiezo con el público, sobre todo a la letra de 'Relación Rémix', la que no gustó a gran parte del público por no ser feminista. No obstante, en estos 12 meses ha publicado otros temas como 'TKN', 'Dolerme' o 'Como Alí'.

A sus 27 años, la nacida en Sant Esteve Sesrovires ya tiene un Grammy por su álbum 'El mal querer', en la categoría de Mejor Álbum de Rock latino / alternativo.

¡Felicidades!