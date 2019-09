Rosa López desvela el infierno que vivió tras 'Operación Triunfo': "Me inyectaron algo extraño"

Rosa López acudió al programa 'Aquellos maravillosos años' de Telemadrid. En el espacio, presentado por Toñi Moreno, la concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo' desveló el infierno que vivió tras el talent musical. Al programa también acudieron tres de sus compañeras de edición: Geno, Gisela y Natalia.

Rosa, ganadora de la edición y representante de España en Eurovisión, tuvo que cancelar su primera gira en solitario porque le inyectaron una sustancia desconocida que le obligó a abandonar.

"Tenía una gira tremenda y mi voz estaba preparada, pero hubo un día que, yo no sé por qué, una chavala no paraba de preguntarme si estaba bien. Ella tenía miedo a que fallara y se empeñó en que estaba mal y que, por cojones, quería traer a un médico", reveló entre lágrimas.

El sanitario le inyectó algo que no sabe qué es. "Yo me acojoné cuando el tío abre el maletín y me doy cuenta que rueda un bote colorcillo azul y blanco. No sé qué coño era eso. No sé qué me pincharon en el culo".

Eso significó un antes y un después en su carrera: "Tras aquello tuve un quiste, que se provocó por el esfuerzo que hice en tres días. (...) En los primeros conciertos me fue bien, pero en el tercero no es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba".

Según Rosa, aquella inyección marcó su trayectoria profesional, ya que estuvo seis meses sin poder hablar y comunicándose a través de una pizarra. "Te quitan la voz y desapareces", dijo la andaluza, llorando desconsoladamente.

La artista no quiso profundizar más en aquello. A pesar de todo lo ocurrido, aseguró que "perdona" a aquella persona que le hizo ver al médico.