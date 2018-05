¿Es cierto que Ronaldinho se va a casar con dos mujeres o no?

El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho ha saltado a la palestra en los últimos días después de que un diario de su país, ‘O Dia’, publicara que iba a contraer matrimonio con sus dos supuestas novias, Priscilla Coelho y Beatriz Souza, el próximo mes de agosto en su mansión de Río de Janeiro.

El exjugador del Barcelona podría mantener una relación amorosa a la vez con estas dos jóvenes desde el año 2016. Ha asistido con ambas a muchos eventos públicos y en los últimos meses, podrían haber comenzado a vivir en armonía bajo el mismo techo.

La información que se publicó sobre sus planes de boda surgieron cuando el periodista Leo Dias le preguntó en un evento a Ronaldinho: “Para ti que es peor: ¿que Argentina gane la copa del mundo o tener que casarte?”. El astro brasileño respondió entre risas que no entiende por qué todo el mundo quiere que se case ya sea con una mujer o incluso con dos.

La falsa noticia fue publicada por el periodista Leo Dias, en ‘O Dia’. Además contaba que Ronaldinho les pidió la mano en enero del año pasado entregándoles un anillo de compromiso a cada una y que tenían pensado sellar su compromiso este verano de manera extraoficial porque la bigamia no está permitida en su país.

Su boda consistiría en una ceremonia íntima con su entorno más cercano en el que Dias también aseguraba, que no iba a contar con la presencia de la hermana de Ronaldinho Deisi al mostrarse totalmente en contra de la poligamia.

Después de que la falsa noticia haya dado la vuelta al mundo y del revuelo suscitado, el exfutbolista ha acabado hablando en ‘Globo Esporte’ y ha negado rotundamente que tenga intención de casarse por el momento. “Todo el mundo está mandándome mensajes y escribiéndome”, comenzó diciendo el exfutbolista. “Es la mayor mentira. No hay nada de eso. Yo no me voy a casar”, señaló entre risas y sin dar ningún detalle respecto a su situación sentimental.