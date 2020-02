Rocío Osorno, linchada por estar casada con un senador de Vox y amigo de Abascal

Rocío Osorno es diseñadora e 'influencer' en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. La joven, de 32 años, es bastante querida, pero en las últimas semanas ha recibido un gran linchamiento a través de las redes sociales después de descubrirse quién es su marido.

Osorno está casada con Jacobo González-Robatto (32), más conocido como Coco Robatto, senador por Vox y amigo de Santiago Abascal.

Rocío Osorno, criticada por salir con un político de Vox

Los insultos e improperios que está recibiendo la han llevado a manifestarse a través de su Instagram personal: "Llevo semanas aguantando comentarios y mensajes de este tipo, algunos más educados que otros, todo sea dicho. No entiendo lo de 'pagar' con una mujer los 'problemas' que puedan derivar del trabajo de un hombre cuando ella no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo de su marido", dijo.

No entiendo lo de 'pagar' con una mujer los 'problemas' que puedan derivar del trabajo de un hombre

"Luego se nos llena la boca hablando de respeto cuando la mayoría de los que la pronuncian no saben ni lo que significa. He tenido ganas de llorar muchas veces estos días por lo injusto que me está resultando todo esto", añadió.

Los insultos que recibe: "Facha de mierda"

"Facha de mierda", "qué asco das", "ya me he enterado de lo de tu marido" o "eres basura" son algunos de los comentarios que pueden leerse en sus post de Instagram.

Robatto la defiende: "Deseo que respetéis a los que no piensan como vosotros"

"Las perlas que le están diciendo a mi mujer aquellos que se hacen llamar demócratas, amantes de la libertad o feministas. (...) No nos amedrentan, ¡solo nos motivan! A la caterva de gente que ataca a una mujer embarazada y libre, deseo que algún día recapacitéis, que aprendáis a respetar a aquellos que no piensen como vosotros", escribió el senador de Vox.

La historia de amor de Rocío Osorno y Coco Robatto

Rocío y Coco llevan saliendo cuatro años. Él trabajaba como asesor y responsable de la secretaría económicade Vox en el Parlamento de Andalucía, hasta que fue ascendido al Senado con la nueva legislatura. Es habitual verle al lado de Abascal en eventos y en el trabajo.

La pareja está casada desde junio de 2019. La boda se celebró en la Catedral de Sevilla. Tienen un hijo, llamado Jacobo, nacido en noviembre de 2018. Actualmente están esperando su segundo hijo, que será también niño.