Rocío Osorno y Jacobo Robatto (Vox) se separan: "Hemos tenido muchas discusiones"

Ya lo sabemos: este 2020 ha unido a las parejas o las ha separado. En este último extremo se han situado la influencer Rocío Osorno y Jacobo González-Robatto (32), más conocido como Coco Robatto, senador por Vox. (Él trabajaba como asesor y responsable de la secretaría económicade Vox en el Parlamento de Andalucía, hasta que fue ascendido al Senado con la nueva legislatura. Es habitual verle al lado de Abascal en eventos y en el trabajo).

Ambos han decidido poner fin a su matrimonio, tal y como ha anunciado ella en sus redes sociales. La pareja, que tiene dos hijos en común, Jacobo (de dos años) y Luis (de ocho meses), celebró su boda hace ahora año y medio en la catedral de Sevilla tras una relación de cuatro años.

"Quiero terminar el año siendo 100% sincera con vosotros, ya que habéis sido partícipes de todo lo que ha ocurrido en mi vida en estos últimos años y entiendo que me preguntéis por el tema. Prefiero ser yo quien lo cuente antes de que empiecen a circular rumores de todo tipo (ya sabemos cómo son las RRSS). Coco y yo ya no estamos juntos. Ha sido una decisión tomada por ambas partes. Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones, ya que somos personas muy diferentes de forma de pensar y eso al final va mermando una relación hasta llegar a ese punto", comienza diciendo Rocío Osorno en su mensaje.

"Para los que os preocupáis por mí, estoy bien, muy tranquila, tengo la cabeza en mis hijos y mi trabajo (que no es poco) y ya os digo que no ha sido una ruptura traumática ni por otros motivos que no sean los que os he contado. Ya sabéis que en estos temas matrimoniales cuando hay niños en medio es mejor no contar mucho, pero al menos quería aclarar la situación para evitar que se saquen conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad. Como siempre, muchas gracias que me demostráis día a día. Ya sabía yo que ahora no iba a ser menos. Sois increíbles", finaliza.

Una ruptura inesperada y fruto de la pandemia

Esta separación nos ha pillado a todos por sorpresa, por lo que todo indica que las cosas se han torcido (y mucho) en los últimos meses.

De hecho, en febrero de 2020, antes del confinamiento y todo lo que ha venido, Rocío y Jacobo sacaban pecho de su amor después de que ella fuese criticada en redes sociales tras descubrirse que su marido era de Vox, algo no aceptado por muchos de los seguidores de ésta.

"Llevo semanas aguantando comentarios y mensajes de este tipo, algunos más educados que otros, todo sea dicho. No entiendo lo de 'pagar' con una mujer los 'problemas' que puedan derivar del trabajo de un hombre cuando ella no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo de su marido", dijo.

"Luego se nos llena la boca hablando de respeto cuando la mayoría de los que la pronuncian no saben ni lo que significa. He tenido ganas de llorar muchas veces estos días por lo injusto que me está resultando todo esto", añadió.

"Facha de mierda", "qué asco das", "ya me he enterado de lo de tu marido" o "eres basura" eran algunos de los comentarios que podían leerse en sus post de Instagram.

Robató, por su parte, salió en defensa de su mujer, como era obvio: "Las perlas que le están diciendo a mi mujer aquellos que se hacen llamar demócratas, amantes de la libertad o feministas. (...) No nos amedrentan, ¡solo nos motivan! A la caterva de gente que ataca a una mujer embarazada y libre, deseo que algún día recapacitéis, que aprendáis a respetar a aquellos que no piensen como vosotros", escribió el senador de Vox.

Después de lo sucedido en febrero, sólo les volvimos a ver juntos en el bautizo del niño, el pasado mes de octubre, pero todo indica que ya estaban separados.