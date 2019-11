Rocío Monasterio, al descubierto: su sueldo, su casa, sus familia, sus cuentas y más

Rocío Monasterio ha cobrado protagonismo en las últimas semanas tras el espectacular ascenso de Vox en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre. El partido liderado por Santiago Abascal consiguió 52 escaños y puso en el foco de la noticia a las caras más visibles de la formación, entre las que destaca Monasterio por ser la única mujer.

A día de hoy se sabe poco de la diputada en la Asamblea de Madrid y presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, por eso vamos a ponerle remedio en las siguientes líneas.

¿Quién es Rocío Monasterio? ¿Dónde vive? ¿Tiene hijos? ¿Está casada? ¿Cuál es su sueldo? Respondemos a estas y otras cuestiones a continuación.

Rocío Monasterio nació en Cuba

Ella nació en Cuba en 1974, pero pronto se trasladó a España con toda su familia.

De familia adinerada

Rocío Monasterio tiene un hermano y dos hermanas. Es pariente lejana de Concepción Arenal y nieta del hombre que trajo Kentucky Fried Chicken, conocido mundialmente como KFC, a España. Aunque su familia es de origen asturiano, pasaron varios años en Cuba, donde eran dueños de la Central de Azúcar del Golfo, ubicado en el centro de la isla caribeña. La propiedad fue suya hasta 1971, cuando Fidel Castro decidió expropiarles la empresa, según contó ella misma a 'El Mundo'.

Rocío Monasterio es pariente lejana de Concepción Arenal y nieta del hombre que trajo KFC a España

Ya sin propiedades en Cuba, la familia Monasterio decidió regresar a España e importar consigo la franquicia estadounidense KFC. Esto les hizo bañarse en oro, lo que facilitó que Rocío estudiase en los mejores colegios.

Arquitecta de formación

Es arquitecta, licenciadapor la Universidad Politécnica de Madrid con especialización en Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente. Además, fue socia de Luxury Rentals SL y tiene una empresa de interiorismo con su propio nombre.

El mes pasado se vio envuelta en una polémica por haber construido una vivienda en suelo industrial en 2003 sin permiso de habitabilidad. Ella se defendió de las críticas remarcando que se encargaba exclusivamente de la reforma, para posteriormente afirmar que "no recordaba si en 2003 era arquitecta"...

Casada con Iván Espinosa de los Monteros

Rocío Monasterio está casada con Iván Espinosa de los Monteros (48), portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados.

La boda se celebró el 15 de mayo de 2001 en la iglesia de las Esclavas de La Moraleja, uno de los lugares más exclusivos de Madrid. Por aquel entonces, La Moraleja era la zona más cara de la capital, pues aún Pozuelo de Alarcón no se había convertido en el lugar favorito de la jet set.

En la ceremonia se leyó una bendición apostólica del papa Juan Pablo II. La fiesta tuvo lugar en el Real Club Puerta de Hierro. Es el centro más elitista de España, pues dejó de admitir socios hace 30 años.

Llegó a Vox por su marido

Al contrario de lo que sucedió con Santiago Abascal y su mujer, Lidia Bedman, Rocío e Ivan ya se conocían antes de fichar por el partido.

Monasterio escuchó hablar de Abascal por su marido, en 2012, recoge 'El Español'. Por aquel entonces, la pareja se movía en círculos de ultraderecha. Un día, Iván llegó a casa y le contó a su mujer que había conocido a un hombre del Partido Popular, y éste no era otro que Abascal, quien estuvo afiliado al PP del País Vasco entre 1994 y 2013, periodo durante el cual fue concejal de Llodio (1999-2007), entre otras cosas.

Rocío Monasterio escuchó hablar de Santiago Abascal por su marido, en 2012. Por aquel entonces, la pareja se movía en círculos de ultraderecha

Espinosa de los Monteros, por su parte, fue acercándose más a Abascal y poco después le conoció su mujer. Poco a poco, las dos parejas se hicieron amigas, y lo que pasó a continuación lo sabemos todos.

Tienen cuatro hijos

El matrimonio Vox tiene cuatro hijos, tres niñas y un varón, de los que se desconocen sus nombres. Los padres guardan con recelo todo lo que tiene que ver con los pequeños.

Un casoplón en Chamartín

Los seis integrantes de la familia residen en un lujoso edificio de una calle próxima al Paseo de la Habana, en el barrio Hispanoamérica del distrito madrileño de Chamartín.

Los políticos llevan viviendo juntos desde que se casaron. Dos años después se mudaron a esta vivienda, que fue diseñada por la propia Monasterio.

La casa se construyó en el año 2012. Se trata de un complejo de 545 metros cuadrados, cuatro plantas, ascensor, gimnasio, garaje y piscina con solárium. Se cree que cuesta la friolera de tres millones de euros.

Sus otras propiedades

Además de esta vivienda, ella declaró tener otros cinco bienes inmuebles recibidos en herencia: dos de ellas en Asturias y otras en Madrid, además de un solar (en Asturias) y un local comercial más un almacén (en Madrid).

Sus cuentas y sus dos empresas

El Portal de la Transparencia de la Asamblea de Madrid hizo públicas en julio de este año las declaraciones patrimoniales de los diputados.

Rocío Monasterio dijo tener unos 114.600 euros en dos cuentas bancarias, y 178.000 euros en participaciones en dos empresas: Rocío Monasterio y Asociados SL (158.348,16) y RM Consultoría de espacios (19.793,44).

Además, tiene dos préstamos hipotecarios con Bankinter: uno por 90.151,82 euros y otro por 600.000 euros.

Su sueldo actual: 91.700 euros

Es diputada en la Asamblea de Madrid desde el pasado 11 de junio. Por esta actividad, su retribución, detalla 'Sueldos Públicos', es de 3.503 euros brutos al mes, más 1.222 euros de indemnización libre de impuestos.

Además, por su cargo como portavoz de su partido en la Asamblea cobra un complemento de 1.826 euros brutos. Es decir, 5.329 euros brutos y 1.222 libres de impuestos al mes. Al año, son 74.610 euros brutos y 17.108 euros exentos de tributación.

En total, como vemos, Rocío gana 91.718 euros anuales, mucho más de lo que ganaba como arquitecta (46.612,64 euros/año).

Su opinión sobre el feminismo

Rocío Monasterio es de las que no celebra el Día de la Mujer. ¿Sus razones? "No apoyo la dictadura de género. (…) No estoy dispuesta a formar parte de ese proyecto totalitario que es la ideología de género y el hembrismo al que todos hemos sucumbido. Estoy cansada de ser utilizada por políticos, por lobbies, por las instituciones que bajo un discurso de aparente reivindicación de los derechos de las mujeres pretenden acabar recortándonos en los derechos fundamentales", dijo en una entrevista para 'La Gaceta'.

"Es verdad que tenemos que mejorar las condiciones de las mujeres (...) pero no solo la conciliación de la mujer, sino también la del hombre”, dijo en otra ocasión para 'Diócesis Málaga'.

Su familia política

Espinosa de los Monteros nació en Madrid y tiene cuatro hermanos (dos hombres y dos mujeres). Es hijo de Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, ex Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, y de María Eugenia de Simón y Vallarino.

Él es hijo de Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, ex Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España

Su padre siempre ha mantenido una cercana relación con la fundación que ideó Santiago Abascal en 2006, DENAES (Fundación para la Defensa de la Nación Española). Además, es tercer Marqués de Valtierra, un título heredado de su padre, Francisco Javier Espinosa de los Monteros, nieto del militar y primer marqués de Valtierra, Carlos Espinosa de los Monteros y Sagaseta de Ilurdoz. Vamos, aristocracia pura.

Y esto es todo, ¿qué opinas de Rocío Monasterio? ¿Te cae bien? ¿Fan de Vox?