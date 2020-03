Rocío Flores, hundida en 'Supervivientes': de la traición de Ana María a la mención a Rocío Carrasco

La gala 4 de 'Supervivientes' se ha emitido en Telecinco mientras España sigue paralizada por el coronavirus. Las discusiones han vuelto a copar casi todos los minutos del programa después del choque frontal entre Rocío Flores y Fani.

Además, se han mostrado nuevas imágenes de los enfrentamientos entre José Antonio Avilés y Cristian Suescun, que ya dieron que hablar en entregas anteriores.

Fani y Rocío Flores prolongan su conflicto en 'Supervivientes'

La gala 4 de 'Supervivientes' ha mostrado las reacciones posteriores al choque de Rocío Flores y Fani. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comentó esa noche: "Siempre me como yo todo el puto marrón". De paso, aprovechó para culpar a Cristian Suescun dando a entender que él tergiversó sus palabras hacia Rocío.

Ya en directo con Jorge Javier Vázquez, Rocío Flores ha sido la primera en hablar del tema: "Me molestó más incluso que hablara de mi a mis espaldas sin decírmelo a la cara cuando no ha sido capaz de abrir la boca en una semana". Además, le ha reprochado que ella estuvo apoyándola en sus momentos más duros: "Yo me he tragado su ansiedad".

A la vuelta de publicidad, Fani ha desmontado las palabras intoxicadas de Cristian con la ayuda de Ferre, que ha corroborado que Carbajo no dijo los "insultos" que Suescun le adjudicó. A pesar de todo, Flores ha seguido respondiendo y ha acusado a Fani de dar demasiada importancia al tema económico.

Ana María Aldón queda en evidencia ante Rocío Flores

La falta de apoyo de Ana María Aldón hacia Rocío Flores ha sido un tema que se ha tratado en 'Sálvame' y otros programas de Telecinco. En esta gala 4 de 'Supervivientes', Jorge Javier ha abierto el melón tras el choque entre Fani y Rocío.

A pesar de que la mujer de Ortega Cano ha intentado justificarse explicando que ella "quería mediar", Rocío Flores se ha mostrado muy sincera cuando el presentador le ha preguntado si Aldón le ha fallado: "No, no me ha fallado. Quizá yo, por la forma de ser que tengo si ella se hubiese visto en esas situaciones hubiese saltado".

¿Qué piensan de la defensa de Ana María a Rocío?🔄 Entiendo a Rocío❤️ Entiendo a Ana Maríahttps://t.co/0FBgMJbayp#SVGala4pic.twitter.com/XeYB807zyw — Supervivientes (@Supervivientes) March 12, 2020

El golpe bajo de Cristian Suescun a Rocío Flores a costa de Rocío Carrasco

Cristian se ha metido con José Antonio Avilés mientras dormía afirmando que el periodista "se estaba poniendo cachondo" cuando todos los compañeros han coincidido en que era el propio Suescun quién les estaba molestando, dando codazos y patadas.

A ti no te quiere ni tu madre Cristian Suescun

Cuando ha intervenido Rocío Flores, Suescun ha aprovechado para disparar. "A ti no te quiere ni tu madre", ha dicho Cristian a la joven. Unas palabras que han sido una bala directa en el corazón para la hija de Antonio David y Rocío Carrasco, que ha intentaba a José Antonio Avilés durante una discusión con el hermano de Sofía Suescun.

Para rematar, Cristian ha repetido en varias ocasiones el nombre completo de Rocío Flores Carrasco, haciendo hincapié en su segundo apellido. Una actitud bastante hipócrita, ya que minutos antes él había reprochado a sus compañeros las palabras sobre su relación con su madre, Maite Galdeano.

Primera ronda de eliminaciones en 'Supervivientes'

Fani, Ana María Aldón y Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes, se encontraban nominados y Yiya, Arturo Pavón y Vicky Larraz en la Playa Desvalida tras haber sido expulsados con anterioridad. De entre estos seis concursantes la audiencia elegiría al primer superviviente que tendría que volver de forma definitiva a España.

La primera ronda de eliminaciones, que mandaría a dos de los tres nominados a Playa Desvalida, ha comenzado con la marcha de Alejandro Reyes. La siguiente en decir adiós ha sido Ana María Aldón, por lo que Fani ha conseguido coronarse como concursante salvada.

Ya en Playa Desvalida, Alejandro Reyes ha sido elegido para abandonar el concurso. Un duro golpe para el joven que se encontrará una realidad aciaga en España por la situación que el país vive por el coronavirus y por todos sus problemas paternales con Pepe Navarro.

