Rocío Flores: sus problemas con el peso y la operación a la que va a someterse

Los problemas con el peso de Rocío Flores no son ningún secreto. Su aspecto físico le acomplejaba, y lo sigue haciendo. Su padre, Antonio David Flores, dijo en una ocasión que esperaba que su hija adelgazase en 'Supervivientes', donde está concursando.

Las primeras semanas en la isla de la nieta de Rocío Jurado las pasó cubierta con su camiseta ancha negra y un pantalón a juego, mientras que sus compañeros andaban en bañador.

Sin embargo, han pasado los meses y el hambre ha hecho sus efectos. Rocío Flores ha perdido mucho peso. Aún así, no se siente del todo a gusto con su físico y quiere someterse a una nueva operación.

Rocío Flores adelgaza mucho pero quiere operarse el pecho

La semana pasada, la joven, de 23 años, comenzó a hablar de su aspecto físico, y acabó confesando que se iba a operar el pecho nada más llegar a Madrid: "Yo me voy a operar el pecho. No me gusta. Lo voy a hacer sí o sí se ponga quien se ponga por delante. Una talla más quiero".

Una operación y un enfrentamiento con su madre

Al regresar a España, Rocío no sólo tendrá que pasar por 'boxes', como desea, sino que además deberá responder a todas las acusaciones que se han vertido sobre ella en relación a episodios agresivos que tuvo con su progenitora.

"Patadas, golpes" y "una discusión con un cuchillo" salieron a relucir en las resoluciones judiciales que casualmente se filtraron en la prensa cuando ella estaba en Honduras. Llama sobremanera la atención que estas demandas se hicieran públicas justo cuando Rocío Carrasco, la madre, volvía a los medios para promocionar su nueva obra de teatro.

Sea como fuere, le espera plancha al volver a Madrid.