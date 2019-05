El último dardo de Rocío Flores contra su madre, Rocío Carrasco

La mala relación de Rocío Flores con su madre, Rocío Carrasco, ya no es ningún secreto. La joven, de 22 años, decidió posicionarse a favor de su padre, Antonio David, a raíz de los litigios judiciales que tuvieron sus progenitores.

El último dardo de Rocío Flores contra su madre

La nieta de Rocío Jurado vuelve ahora a dejar claro que no apoya a su madre, esta vez de forma indirecta, a través de su Instagram Stories.

La joven aparece posando junto a un plato que le ha cocinado la mujer a la que considera realmente como su madre, Olga Moreno, la esposa de su padre. "Cuando te cuidan en casa, hoy toca pescado a la plancha y con la matriarca", escribe.

Rechaza a su madre

Esta no es la primera vez que Rocío utiliza las redes sociales para dejar claro que no apoya a su figura materna, pues hace dos años compartió un mensaje en el que dejaba bien claro que para ella Olga es su referente."Mi madre se llama Olga", escribió.

Rocío, siempre del lado de su padre

Rocío Flores siempre ha mostrado rechazo hacia su madre. A comienzos de diciembre del pasado año la acusó de haberles hecho pasar “una pesadilla” durante casi dos años “de incertidumbre y dolor”, haber convertido estos últimos meses en “la etapa más dolorosa” de su vida tras librarse la batalla “más frívola y dolorosa”. La joven también quiso felicitar a su padre por la victoria judicial.

“Buenas tardes familia, como sabéis he estado un tiempo retirada de las redes sociales, después de recibir muchísimos mensajes felicitándome os lo cuento, por fin puedo decir que se ha acabado la pesadilla que llevábamos viviendo casi dos años, de incertidumbre y dolor, doy por finalizada la etapa más dolorosa que he tenido, gracias a recibir la mejor noticia que me han dado nunca, ya puedo dormir tranquila sabiendo que dormirás todas las noches con nosotros, necesitaba desconectar y celebrarlo con los míos. Antonio David Flores enhorabuena por esa batalla ganada, la más frívola y dolorosa. Dicho esto, gracias a cada uno de vosotros por haber dedicado un minuto de vuestro tiempo para felicitarnos, gracias de corazón”, escribió la joven en sus redes sociales.

