Rocío Flores saca la artillería contra Rocío Carrasco: "Hay algo que no le perdonaré jamás"

Rocío Flores ha hablado de su madre sin tapujos. La hija de Antonio David Flores ha largado lo más grande sobre Rocío Carrasco y Fidel Albiac gracias a las dotes de entrevistador de Jorge Javier Vázquez.

El presentador, en mitad del drama de Diego Matamoros, ha aprovechado un vídeo mostrado en el 'Límite 48 Horas' de 'GH VIP 7' para indagar en los problemas de Rocío con su progenitora, uno de los temas que nutre diariamente los programas de corazón de Telecinco.

El vídeo que ha hecho hablar a Rocío Flores

Antes de que Rocío Flores se pronunciase, el programa ha mostrado un vídeo en el que Antonio David Flores hablaba de Rocío Carrasco. A pesar de estar sobrepasado por las demandas de su exmujer, Antonio se la ha jugado en una conversación con Mila Ximénez ante la atenta mirada de las cámaras de la casa de Guadalix.

Antonio ha comenzado el relato explicando que Rocío les envió las invitaciones de boda a sus hijos "a través de un email de sus abogados". Un gesto que ya pone de manifiesto la actitud de Carrasco hacia sus retoños.

Seguidamente, el exguardia civil ha contado una dura anécdota en la que su hijo se despertó inconsciente y tuvo que ser trasladado al hospital por una ambulancia. Antonio David no disponía de los documentos médicos de su hijo y la enfermera del hospital llamó a su madre para solicitárselos. Sin embargo, según Flores, Rocío Carrasco no apareció porque se encontraba en un evento de presentación de unas cremas organizado por Mila Ximénez.

Por otro lado, ha narrado cómo sus hijos pasaron un fin de año junto a su madre en casa de María Teresa Campos. Al parecer, los niños acudieron a la cena y, pasadas las uvas, se quedaron en el fortín del clan con el personal de servicio mientras que Rocío Carrasco, Terelu Campos y compañía se iban de copas. Una situación que Antonio David ha dicho que "no perdonará".

Las palabras de Rocío Flores contra Rocío Carrasco

Aunque a Jorge Javier Vázquez se le pueden echar muchas cosas en cara, su talento como entrevistador es innegable. Después del vídeo, ha conseguido engatusar a Rocío Flores para obtener minutos de confesiones que son oro televisivo.

Para abrir boca, Rocío ha confesado que ella llamó a su madre. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada: "Sí me cogió el teléfono, pero vino a decir 'Hasta luego, Mari Carmen'". Unas palabras que evidencian que Rocío Carrasco reniega completamente de su hija.

Fidel Albiac, actual marido de su madre, también ha tenido su momento de gloria. Rocío Flores ha afirmado que Fidel "no ayudó" a mejorar la relación con su progenitora y que todo habría ido mejor si su madre hubiese tenido otra pareja.

Rocío Flores defiende a su hermano

Entre tanta confesión, Rocío ha dejado caer que ha llegado a recurrir a ayuda profesional, probablemente psicológica, para intentar asumir que no contará con su madre a lo largo de su vida. Aunque actualmente no está acudiendo, Flores ha dicho que "no descarta volver".

Por último, ha aseverado que hay algo que no perdonará jamás a su madre. Aunque no ha concretado el qué, ha espetado: "Paso por mí, por mi hermano no". Una declaración que pondría el foco en un suceso entre Rocío Carrasco y su hijo menor que no se conoce públicamente.

Toda esta cascada de plúmbeas confesiones podría provocar que Carrasco volviese a interponer demandas contra Antonio David Flores y, quién sabe, si contra su propia hija.