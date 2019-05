Rocío Crusset, hija de Mariló Montero, criticada por salir con un empresario italiano

Igual que Mariló Montero, su hija Rocío Crusset mantiene su vida sentimental en la más estricta privacidad. No obstante, ahora ha salido a la luz su actual relación.

La modelo, de 24 años, sale con el empresario Maggio Cipriani, de 29 años. El joven forma parte de una de las dinastías más famosas de Italia.

Rocío ha sido muy criticada en redes sociales después de que saliese a la luz esta relación. Unos comentarios que ella ha querido zanjar.

Rocío Crusset estalla ante las críticas

La hija de Carlos Herrera y Mariló Montero ha querido defenderse con un mensaje en el que deja todo bien claro:

"Tengo 24 años y se conoce a tres chicos con los que he salido durante un tiempo. Eso me da exactamente igual, el problema en este caso no es la prensa, que me trata con respeto (gracias), sino los comentarios de mujeres tras las noticias. En mi experiencia personal en cuanto a los hombres, siempre he disfrutado más el vivir experiencias con esa persona, conocerla y vivir hasta que se acabe (...), antes de disfrutar de algo rápido de un par de noches", escribe la modelo.

"Sí, estoy conociendo a alguien de nuevo, estoy ilusionada, estoy viviendo, estoy feliz. Y si resulta durar poco, pues ahí se quedará otra experiencia bonita, y seguiré sola hasta que encuentre a quien a mí me de la gana", continúa.

"No, no hay un límite de número de chicos. Saldré con el número de chicos que a mi me apetezca, como si no salgo con ninguno, que tampoco pasa nada. (...) Yo voy a seguir paseando y conociendo a quien me apetezca", concluye.

Se le conocen solo tres relaciones

Rocío y Maggio se conocieron en Nueva York, donde ella trabaja como modelo y él lleva las riendas del negocio familiar, que incluye restaurantes y hoteles de todo el mundo.

A la joven se le conocen solo dos exnovios. Jaime Soto, con quien estuvo saliendo tres años, y Juan Betancourt, aunque ambos no llegaron a hacer oficial su relación.

