Rocío Carrasco, toda una vida sacándole rentabilidad a la fama de su madre

Rocío Carrasco (42) ha vuelto a estar de plena actualidad por la participación de su ex, Antonio David Flores, en 'GH VIP 7' y por el proceso judicial que ambos mantienen abierto y que parece no tener fin. La hija de Rocío Jurado no para de demandar al padre de sus hijos y lleva una vida bastante acomodada. La pregunta es ¿de dónde saca el dinero?

Rocío Carrasco, heredera universal de su madre

Desde hace más de una década, Rociíto lleva una vida muy acomodada junto a su pareja, Fidel Albiac (46). Algo que puede permitirse, ya que la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco fue la heredera universal de la fortuna de la cantante, que falleció en 2006.

Esto significó que ella era la única beneficiaria de los derechos artísticos de 'la más grande', como vídeos, películas y programas de televisión. Además, heredó todas sus joyas, su vestuario y es la beneficiaria del la rentabilidad obtenida por el museo dedicado a la artista en Chipiona.

Además de todo esto, Rociíto adquirió un tercio del chalé familiar de La Moraleja (Madrid), un apartamento en Brickell (Miami) y una finca situada entre Chipiona y Rota con viñedo propio. A todo esto habría que sumarle una cuantiosisíma cantidad de dinero en efectivo y en inversiones.

Produce musicales sobre Rocío Jurado

Además de ser heredera universal, Rocío Carrasco ha trabajado un poco en la televisión. La primera vez que puso un pie en un plató fue en 1993 como presentadora del especial de Nochevieja de La 1 de TVE. Tras ello, ha sido copresentadora y colaboradora de varios espacios de Telecinco y Canal Sur. Su último trabajo en la pequeña pantalla fue en 2016, cuandofue una de las presentadoras de 'Hable con ellas' (Telecinco), un programa que fue cancelado a los pocos meses debido a su baja audiencia.

Desde entonces y hasta este año, no se ha conocido oficio ni beneficio de la hija de la artista. Ahora, Rocío Carrasco se lleva dinero de un proyecto que ha puesto en marcha con su marido, Fidel Albiac. Se trata del musical 'Qué no daría yo por ser Rocío Jurado', estrenado el pasado mes de septiembre.

El espectáculo, protagonizado por Anabel Dueñas, gira en torno a un casting musical para interpretar las obras de Jurado, al igual que su antecesor, 'Punto de partida', espectáculo que ha girado por toda España en los últimos meses.

Ambos shows han sido producidos por Rocío Carrasco y su marido, siendo ellos los que se llevan la mayoría de los beneficios de los mismos.

Las cuentas de sus empresas

Estos negocios, Rocío Carrasco los gesiona a través de Promoción de Espectáculos Musicales S. L., una empresa de la que ella es administradora única, dedicada a la "gestión y representación de artistas, intérpretes y promoción de toda clase de espectáculos" y que cuenta con un capital social de 19.710 euros, según las cuentas del Registro Mercantil a las que ha tenido acceso Vozpópuli, de 2017. A fin de este ejercicio, la sociedad cerró con unas pérdidas de 859 euros, menos que las que tuvo en 2016 (7.012 euros).

Aunque sus cuentas de la sociedad de Rocíto están 'adelgazando', la empresa cuenta con un activo de 288.000 euros y un patrimonio neto de 1.691.000 euros

La empresa no para de 'perder' dinero, pues en 2012 su activo era de más de 700.000 euros, pasando a 309.000 en 2015 hasta los 288.000 de la actualidad.

Aunque sus cuentas están 'adelgazando', la sociedad de Rociíto cuenta con un activo de 288.000 euros y un patrimonio neto de 1.691.000 euros, o sea que dinero hay.

Además, su marido tiene una empresa llamada Yamaguchi Producciones Artísticas S. L., que se dedica a "la promoción, representación y explotación de derechos de imagen". La sociedad, según sus últimas cuentas, tiene un patrimonio neto de más de 934.000 euros, según las cuentas de 2017 a las que ha tenido acceso este medio.

Las sociedades de Rocío Carrasco y Fidel Albiac van bien pero no pasan por su mejor momento

Igual que la sociedad que administra su mujer, esta empresa también cerró con pérdidas (-28.446 euros), tras haber tenido unas ganancias de 341.552 en 2016.

Como vemos, las sociedades de la pareja van bien pero no pasan por su mejor momento.

Y esto es todo, lector. Te habrás dado cuenta de que la vida laboral de Rocío Carrasco gira, desde siempre, en torno a su madre.

¿Qué te parece esto? ¿Lícito? ¿Irremediable?