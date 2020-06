¿Qué trama Rocío Carrasco y por qué ha vuelto a la televisión con 'Lazos de Sangre'?

Los movimientos de Rocío Carrasco son un poco extraños, por no decir otra cosa. Justo cuando su hija Rocío Flores, con la que lleva años sin hablarse, se embarca en 'Supervivientes', salen a la luz las sentencias judiciales que atestiguan que la joven le dio "patadas y golpes" a la madre, cuando vivían juntas.

Y, curiosamente, justo cuando pasa todo esto, Rocío Carrasco reaparece ante los medios para promocionar su nuevo musical, llamado 'Qué no daría yo por ser Rocío Jurado', estrenado el pasado mes de septiembre.

El espectáculo, protagonizado por Anabel Dueñas, gira en torno a un casting musical para interpretar las obras de Jurado, al igual que su antecesor, 'Punto de partida', que ha girado por toda España en los últimos meses. Ambos shows han sido producidos por Rocío Carrasco y su marido, Fidel Albiac, siendo ellos los que se llevan la mayoría de los beneficios de los mismos.

Ahora, curiosamente también, Carrasco regresa a la televisión como colaboradora de 'Lazos de Sangre', programa de TVE en el que no ha mandado ni un sólo mensaje a su hija, quien lloró la ausencia de su progenitora varias veces en 'Supervivientes'.

¿Por qué Rocío Carrasco ha vuelto a la televisión ahora?

Desde hace más de una década, Rociíto lleva una vida muy acomodada junto a su pareja. Algo que puede permitirse, ya que la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco fue la heredera universal de la fortuna de la cantante, que falleció en 2006.

Esto significó que ella era la única beneficiaria de los derechos artísticos de 'la más grande', como vídeos, películas y programas de televisión. Además, heredó todas sus joyas, su vestuario y es la beneficiaria del la rentabilidad obtenida por el museo dedicado a la artista en Chipiona.

Además de todo esto, Rociíto adquirió un tercio del chalé familiar de La Moraleja (Madrid), un apartamento en Brickell (Miami) y una finca situada entre Chipiona y Rota con viñedo propio. A todo esto habría que sumarle una cuantiosisíma cantidad de dinero en efectivo y en inversiones.

Además de ser heredera universal, Rocío Carrasco ha trabajado un poco en la televisión. La primera vez que puso un pie en un plató fue en 1993 como presentadora del especial de Nochevieja de La 1 de TVE. Tras ello, fue copresentadora y colaboradora de varios espacios de Telecinco y Canal Sur. Su último trabajo en la pequeña pantalla fue en 2016, como una de las presentadoras de 'Hable con ellas' (Telecinco), un programa que fue cancelado a los pocos meses debido a su baja audiencia.

Desde entonces y hasta este año, no se ha conocido oficio ni beneficio de la hija de la artista. Ahora tiene el musical y esta nueva colaboración en 'Lazos de sangre', que se estrenó este miércoles.

¿Necesita dinero?

En Vozpópuliya te contamos cómo estaban sus empresas, y lo cierto es que aunque no pasan por su mejor momento, aún tienen liquidez y patrimonio para seguir viviendo. Entonces, quizá, Rocío Carrasco sólo quiera volver a la televisión para promocionar su musical e ir calentando el terreno para una futura súper exclusiva en la que hable al fin de los problemas que tuvo con sus hijos, a quienes no ve desde hace años.

Cómo fue el debut de Rocío Carrasco en 'Lazos de Sangre'

Rocío volvió a TVE como tertuliana del programa 'Lazos de Sangre', que repasa la vida de algunos de los artistas y sagas familiares más conocidas de nuestro país. En el programa no mencionó a sus dos hijos pero sí habló de su madre.

"Si no tenía colegio ahí estaba la niña, donde tuviera que ir, siempre con ella. (...) Siempre está, todo el día, a cada minuto, por cada cosa que me pasa o que pienso o por un refrán que pueda decir, está. Me parezco en muchas cosas a mi madre, cada vez más. No en todo, la voz no la tengo. Pero sí, me acuerdo de ella, todos los días", confesó.

¿Qué opinas de Rocío Carrasco?