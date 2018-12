La verdadera razón por la que Rocío Carrasco no tiene relación con su hija, Rocío Flores

¿Por qué Rocío Carrasco no tiene relación con su hija Rocío Flores? Se lleva especulando sobre esto mucho tiempo, y por fin parece que hay una explicación.

La periodista Isabel Rábago lo ha contado en 'Viva la vida': "El porqué sale en este auto. La sentencia es pública y ahí se dice que hay un episodio entre madre e hija que acaba delante de un juzgado y con una condena, no precisamente para Rocío Carrasco, sino para la otra persona, y que impide legalmente que madre e hija estén juntas".

Recordemos que Antonio David y Rocío Carrasco llevan años de litigios judiciales, y que la hija de ambos decidió hace ya dos años alejarse de su madre para vivir con su padre.

Rábago no quiso dar más detalles, aunque sí dijo que en mencionado auto se cuenta todo lo que ha podido ocurrir para que Rocío Flores y su hija ya no tengan relación.

Rocío, siempre del lado de su padre

Rocío Flores siempre ha mostrado rechazo hacia su madre. Recordemos que a comienzos de diciembre la acusó de haberles hecho pasar “una pesadilla” durante casi dos años “de incertidumbre y dolor”, haber convertido estos últimos meses en “la etapa más dolorosa” de su vida tras librarse la batalla “más frívola y dolorosa”. La joven también quiso felicitar a su padre por la victoria judicial.

“Buenas tardes familia, como sabéis he estado un tiempo retirada de las redes sociales, después de recibir muchísimos mensajes felicitándome os lo cuento, por fin puedo decir que se ha acabado la pesadilla que llevábamos viviendo casi dos años, de incertidumbre y dolor, doy por finalizada la etapa más dolorosa que he tenido, gracias a recibir la mejor noticia que me han dado nunca, ya puedo dormir tranquila sabiendo que dormirás todas las noches con nosotros, necesitaba desconectar y celebrarlo con los míos. Antonio David Flores enhorabuena por esa batalla ganada, la más frívola y dolorosa. Dicho esto, gracias a cada uno de vosotros por haber dedicado un minuto de vuestro tiempo para felicitarnos, gracias de corazón”, escribió la joven en sus redes sociales.