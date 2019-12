Roberto Leal, al descubierto: su pareja, su hija, su sueldo por las Campanadas y más

Roberto Leal está en la cresta de la ola, pues este año ha sido elegido por segunda vez consecutiva como presentador de las Campanadas de La 1 de TVE, las más vistas de toda la televisión la noche del 31 de diciembre. Compartirá honor con la ya veterana en este campo, Anne Igartiburu.

Roberto Leal, 40 años, sevillano

Roberto José Leal Guillén nació en Alcalá de Guadaíra, Sevilla, el 28 de junio de 1979, por lo que tiene 40 años.

Licenciado en Periodismo

Al contrario que muchos de sus compañeros de profesión, él sí que estudió Periodismo. Lo hizo en la Universidad de Sevilla.

De Telecinco a TVE

En 2001, se dio a conocer en Informativos Telecinco como redactor y coordinador de las delegaciones de Andalucía. Más tarde pasó por Antena 3 y Canal Sur, entre otras.

Ha gozado de gran fama desde 2017 gracias a su labor como presentador en Operación Triunfo(TVE). De hecho, tiene numerosos premios en su haber tras ese programa, como un Iris 2018 a mejor presentador y un Antena de Oro 2018 por lo mismo.

Cuánto cobra por presentar las Campanadas

Aunque RTVE nunca ha querido dar datos oficiales sobre lo que cobran los presentadores de las uvas, se estima que es una cifra en torno a los 30.000 euros.

Cómo conoció a su mujer, Sara Rubio

En su etapa en Espejo público conoció a la mujer que es hoy su esposa, Sara Rubio (35), cinco años menor que Roberto. Ella es catalana y estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Ramon Llul de Barcelona. Ha pasado por diferentes programas como redactora y reportera.

Su boda

Ambos se casaron el 19 de septiembre de 2015. La pedida de mano fue muy bonita: "Coincidió con el cumpleaños de ella. Le preparé una fiesta sorpresa a la que acudieron familia y amigos de Sevilla, Barcelona, Extremadura y Madrid. Lo primero que la sorprendió fue encontrarse con todo ellos porque te aseguro que no se esperaba nada. Lo siguiente, después de proyectar un vídeo muy chulo, fue hincarme de rodillas delante de todos -nadie lo sabía en ese bar- y le pedí matrimonio mientras dos amigos cantaban de fondo Love me tender, una canción de Elvis Presley con la que nos habíamos casado el verano pasado en Las Vegas. ¡Ni siquiera los que cantaban la canción sabían que era la excusa para ambientar la pedida! Fue muy bonito", dijo a 'Vanitatis'.

Tienen una hija, Lola

Dos años después del enlace llegó la primera hija de la pareja, Lola, que nació el 11 de julio de 2017. Fue una niña deseada: "Yo tenía clarísimo que quería ser padre, llegó en el momento que tenía que llegar y en su caso vino con muchas alegrías en lo profesional también".

El presentador espera darle un hermanito pronto: "No me gustaría que pasase mucho tiempo, yo tengo una hermana, nos llevamos tres o cuatro añitos y en este caso me gustaría algo parecido para ella. Yo sé lo que es tener un hermano en casa".

La pérdida de su padre

Este 27 de diciembre falleció el padre del presentador, Pepe Leal, según comunicó Radio Televisión Española en un tuit en el que mostraba sus condolencias al presentador. En el momento de escribir estas líneas, Roberto no se había pronunciado al respecto. Sin duda un duro trago justo antes de presentar las Campanadas.

Su perita Pepa

Además de su mujer y su hija, Roberto siente devoción por su Pepa, una perita de 5 años que le tiene robado el corazón.

