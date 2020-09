Robber Rodríguez: hablamos con el joven diseñador español del momento

Dicen que la verdad supera la ficción, y la historia que vamos a conocer lo corrobora con creces. Hoy vamos a conocer a fondo a Robber Rodriguez, cuya historia daría para una película.

El protagonista es un economista madrileño que decide arriesgarse y arrancar su propia marca de moda. A un paso de entrar a trabajar en un famosos banco, la llamada final de confirmación no llega nunca a producirse, pero sí aquella que le invita a participar en la siguiente edición de la MBFW para que se estrene por todo lo alto como diseñador. Dos meses para preparar un desfile y todo ello bajo la amenaza del coronavirus en el ambiente. Spoiler: hay final feliz, pues gana el premio como joven talento de la pasarela.

En apenas unas semana, Robber Rodríguez ha pasado de ser un anónimo aspirante a diseñador a estar en boca de todo el mundillo de la moda que destaca su "sangre gamberra" y al que consideran todo un soplo de frescura en la pasarela. Y es que sus diseños no dejan indiferente. Es capaz de dar segunda vida a prendas olvidadas, se atreve incluso de hacer vestidos con manteles o el ajuar de su madre, y hay quien dice por ahí: “Dale un edredón y verás lo que es capaz de hacer". Donde otros ven una prenda vieja, su talento le inspira un nuevo diseño.

Su colección ‘Despierta, Despierta’ ha sido la gran ganadora, con un voto unánime del jurado, del premio Mercedes Benz Fashion Talent en esta 72ª edición de la MBFW. Una colección en la que Robber Rodríguez se ha inspirado en sus vivencias, desde el momento en el que se sintió perdido hasta el momento en el que volvió a despertar.

Después de su triunfo, ahora se marca como meta que todo el mundo pueda tener un "Robber" en su armario. Viendo las cartas que le tiene reservado el destino, sus sueños de vestir a Rosalía o abrir tienda propia llegarán más pronto que tarde.

Los inicios de Robber Rodríguez

PREGUNTA. ¿Cómo llegaste al mundo de la moda? ¿Siempre has tenido la vocación de convertirte en diseñador?

RESPUESTA. El destino me encaminó hacia un mundo que no sabía ni que existía. Cuando estaba acabando la carrera de economía en Madrid estaba pensando en qué negocio iba a montar al terminar los estudios. Mi pareja me animó muchísimo para que montara mi propia marca de ropa, ella lo tenía clarísimo porque dos años antes había creado junto a un amigo una marca de camisetas y sudaderas influenciada por el mundo del skate buscando hacer algo que molara y que no encontrarás en las tiendas de España. Pero bueno, aquello quedó en un inicio y lo paramos.

Comencé a buscar proveedores. Vi que no tenía ni idea de nada, que necesitaba hacer un curso de costura, patronaje o algo para poder comunicarme con los ellos. Así descubrí que había una carrera llamada Diseño de Moda, flipé, pero después vi que no podía pagarlo ni en mis mejores sueños. Estaba tan decidido que busqué la manera de conseguir una beca. Esa misma tarde llamé a un amigo y montamos un shooting con ropa creada por mí con PVC y cinta aislante en lugar de hilos y agujas... Gustó mi idea y logré ganar la beca para los cuatro años de carrera.

P. ¿Es difícil abrirse paso en el mundo de la moda de nuestro país?

R. La verdad es que yo no sé mucho de la industria todavía. Lo único que sé es que a mí me ha abierto las puertas cuando las he tocado. Aunque pueda parecer que ha sido "llegar y besar el santo", por detrás han pasado años de estudio, de aprendizaje, de caídas, de triunfos, de penas, de alegrías y, sobre todo, de experiencias. Todo eso lo he volcado en esta primera colección y se ha reconocido, así que no creo que sea fácil pero creo que si de verdad lo quieres no hay que pensar en la dificultad, hay que hacerlo y a ver qué pasa.

P. ¿Crees que se necesita más apoyo institucional?

R. Las ayudas siempre son positivas y ojalá haya cuantas más mejor para empujar todo hacia adelante, pero también pienso que hay que luchar y buscar la manera de conseguirlo. Yo he aprendido que pedir ayuda también es válido e importante, y que hay gente, aparte de las instituciones, que se vuelca para hacer brillar las cosas. Estoy muy agradecido con todo el mundo que me ha ayudado para hacer esto posible.

Con el 'crowfunding' he recibido muestras de apoyo desde 1€

P. De hecho, tu colección ha sido creada gracias al crowfunding. ¿Seguirás recurriendo a él en el futuro?

R. Ha ido desde muestras de apoyo de 1 euro hasta cantidades de 100 euros... pero más allá de dinero para pagar etiquetas, zapatos, perchas, etc. también he pedido ayuda energética, y eso ha sido lo más importante de todo. Pediré ayuda siempre que la necesite y hasta que llegue la financiación necesaria para desarrollar esto, lo tendré que hacer. Ya tengo el apoyo de Margarita Casaverde, así que en febrero vendrá la siguiente colección.

'Despierta, despierta'

Para su primera colección, Robber Rodríguez ha experimentado con diferentes tejidos, manipulando retales de materiales que para él sí que tienen una segunda vida. Para su presentación, eligió una puesta en escena muy cuidada acorde con sus propuestas frescas llenas de color y optimismo, con las que el diseñador pretende sumergirnos en su alma y devolver la alegría a la moda.

P. ¿Cómo has vivido el hecho de preparar una pasarela en tiempos del coronavirus?

R. No sé cómo es preparar un desfile en otros tiempos, porque este ha sido mi primer desfile, pero ha sido maravilloso. Yo he vivido con respeto pero alejado del miedo que reina en el momento. He trabajado en mi buhardilla, donde tengo montado el atelier, y he intentado mirar hacia adelante, no paralizarme por la situación. El miedo es muy peligroso y hay que utilizarlo a favor para luchar más. Yo decía "puede caerme un rayo encima, pero el día 13 yo presento mi colección sea como sea". De hecho, como dato curioso, a finales de julio estuve en el hospital deshidratado toda la mañana con suero...

Nuestro trabajo es convertir la mierda en oro

P. En tu colección recurres al reciclaje de tejidos. ¿Es por necesidad económica o espíritu de sostenibilidad?

R. Para mí la sostenibilidad no es un objetivo, es un resultado. "Nuestro trabajo es convertir la mierda en oro". Ése es mi objetivo: hacer de cosas olvidadas piezas actuales y con mucho valor. Veo cosas a mi alrededor que están en el olvido y que para mí tienen muchísimo valor, artesanía, amor y carga energética. Si encima con esto ayudo a crear un mundo mejor, pues encantado de hacerlo y participar de ello. ¡Entre todos lo vamos a hacer!

P. ¿Qué supone para un diseñador joven ganar el premio Mercedes Benz Fashion Talent?

R. ¡Es un empujón! Con este premio y la visibilidad que tiene, y que todos los medios me estáis dando, están saliendo muchas cosas y ha supuesto una motivación total para mí. Ha sido el reconocimiento más grande de mi vida y ahora, más que nunca, ha supuesto la confirmación de que esto es lo que tengo que hacer. Diría que supone el inicio de un bonito camino que tengo muchas ganas de andar y de dejarme sorprender por sus senderos y sus loopings de colores.

P. ¿Has notado ya algún cambio en tu carrera?

R. ¡Totalmente! Ha sido un cambio brutal, no doy a basto y me encanta. Hay de todo, desde entrevistas cada día, reportajes, llamadas de estilistas para editoriales, currículums de personas que quieren trabajar conmigo, pedidos... y muchas cosas más que aún no puedo contar. Estoy en un sueño bien despierto.

P. ¿Cuál es tu prenda favorita de la colección?

R. Es una pregunta muy difícil de contestar, porque estoy enamorado de la colección entera. Pero el vestido de crepe baby pink con la otra mitad de raso blanco con estampado de rosas y puñales es uno de mis favoritos. También el look con el mantel y las sábanas del ajuar de mi madre es muy especial.

P. ¿Cómo definirías tu estilo?

R. Yo me limito a expresar lo que siento y creo que es bello, no me atrevería a decir que tengo un estilo. Espero que en un futuro, mirando mi recorrido, pueda haber generado un estilo propio.

P. ¿Tienes algún diseñador como referente?

R. Mis diseñadores referentes son Alexander McQueen, John Galliano, y de los actuales, Jonathan Anderson y Jacquemus. Me gusta lo que cuentan, la belleza que expresan y el amor que le ponen a todo lo que hacen.

Mis referentes son Alexander McQueen, John Galliano... y de los actuales, Jonathan Anderson y Jacquemus

P. ¿Dónde se pueden comprar tus diseños?

R. En mi página web, se puede comprar todas las piezas de mi tesis y en las próximas semanas se lanzará "Despierta, despierta", la colección que ha desfilado en MBFW. Va a ser una colección más accesible, con prendas de calidad, pero de uso más cotidiano para que todo el mundo pueda tener un Robber en su armario. ¡Ese es mi objetivo!

Los próximos sueños

P. ¿Cómo ves tu firma a medio y largo plazo?

R. En cinco o diez años me veo igual que ahora: trabajando mucho, disfrutando y amando lo que hago. Quiero dejar a la vida que me traiga lo que me tenga que traer.

Rosalía estaría guapísima con cualquier vestido de esta colección

P. ¿A qué celebrity te gustaría ver luciendo uno de tus diseños?

R. Pues no sé, hay tantas personas mágicas en el mundo que me es difícil decir solo una. A nivel de coherencia, estética y cercanía cultural, Rosalía. Estaría guapísima con cualquier vestido de esta colección.

P. ¿Qué sueños tienes?

R. Soy un soñador, tengo muchísimos sueños... pero son sueños. Quiero vivir el presente, disfrutarlo y trabajar para cumplirlos. Uno de ellos sería ver a la gente por todo el mundo vistiendo mis prendas. Sería espectacular.