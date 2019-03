Así fue realmente el despido fulminante de Risto Mejide de 'Operación Triunfo'

Se ha hablado mucho del despido de Risto Mejide en 'Operación Triunfo'. Hasta ahora todo eran rumores y habladurías, ya que el protagonista no se había pronunciado.

No obstante, este domingo decidió hablar abiertamente de por qué el equipo del talent show, que se emitía en ese momento en Telecinco, decidió prescindir de él.

Risto Mejide habla de su despido

El presentador invitó a Itziar Castro a su 'Chester', y ambos tienen en común haber sido despedidos de 'OT', así que sacar a relucir el tema era del todo inevitable.

Me despidieron por teléfono el mismo día de la gala

"Me despidieron por teléfono el mismo día de la gala. Yo estaba preparándome para ir a plató y me dijeron 'no hace falta que vuelvas'", desveló Mejide.

Lo que más le molestó a Risto en ese momento es que se lo comunicara alguien ajeno a su contratación: "Era una persona que pasaba por ahí".

Itziar Castro, también despedida de 'OT'

En cuanto al despido de Itziar en la pasada edición, la protagonista dijo que aunque aceptó la decisión de la productora "porque ellos son los que pagan", en el fondo se sintió mal. "Yo quería acabar mi trabajo, no soy de las que tira la toalla, si la hubiese tirado en estos 22 años de carrera, no estaría aquí", le contó a Risto.

La única cosa en la que yo me puedo haber sentido mal es que en el despido no estaban ni Noemí Galera ni Tinet Rubira

El único reproche de Itziar fue para Noemí Galera y Tinet Rubira, pues le ocurrió lo mismo que a Risto: las personas que la despidieron no tenían nada que ver con aquellas que la contrataron.

"La única cosa en la que yo me puedo haber sentido mal es que en el despido no estaban ni Noemí Galera ni Tinet Rubira, solo estaba gente de la productora, y ellos son los dos que confiaron en mi", confesó.

