Ricky Martin anuncia "¡Estamos embarazados!"

Ricky Martin y su marido, el pintor sirio Jwan Yosef, aumentarán la familia en los próximos meses. El cantante puertorriqueño reveló que están "embarazados" de su cuarto hijo, sin aclarar aún si será un niño o una niña.

El artista acudió la noche del sábado junto con su esposo, Jwan, y sus hijos, Matteo y Valentino -nacidos gracias a la gestación subrogada- en el año 2008, a la cena anual de Campaña de Derechos Humanos que se celebró en Washington, donde recogió el Premio Visibilidad. Fue en ese momento cuando anunció la gran sorpresa.

¡Nuestro @ricky_martin anuncia que su esposo Jwan y él están esperando un/a hij@! Ricky fue anoche con Jwan y sus hijos Matteo y Valentino a aceptar el Premio Visibilidad por parte del Human Rights Campaign. Gracias por tu compromiso con nuestra lucha por la equidad.🇵🇷 pic.twitter.com/sC4OERRPj5 — Pedro Julio Serrano (@PedroJulio) September 29, 2019

El cantante y su marido fueron padres de Lucía en enero

"Mi familia está aquí. Jwan, no te veo pero te amo. Mis hermosos gemelos, Valentino y Matteo, también están aquí. Los amo con todo mi corazón, son mi fuerza, me inspiran todos los días, me motivan a seguir haciendo lo que hago y con unos chicos increíbles. Ustedes chicos son asombrosos", dijo el artista puertorriqueño emocionado.

"Lucía, mi bebita, no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida", señaló haciendo referencia a su hija, que nació el pasado mes de enero.

Después anunciaba su próxima paternidad: "Y añadía: «Y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. ¡De acuerdo! Me encantan las familias grandes".