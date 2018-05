El bodorrio de Richard Gere, la guerra de Makoke contra Mila y la enfermedad del hijo de Isabel Gemio

El fiestón de la boda de Richard Gere

Richard Gere y Alejandra Silva han celebrado su boda por todo lo alto. El pasado mes de abril se casaron en el Registro Civil y ahora ha tocado el turno de hacer la fiesta por todo lo alto. La revista ‘¡Hola!’ lleva nada menos que 16 páginas de reportaje.

La celebración tuvo lugar en el rancho de Nueva York del actor, a pies del lago que es de su propiedad. Alejandra lució tres vestidos de novia, uno de ellos el que llevó su madre el día de la boda civil.

La pareja, que se lleva 33 años, está enamoradísima, tal y como muestran sus declaraciones. Richard ha señalado que “es el hombre más feliz del universo” y de ella ha destacado que es “bella, sensible, comprometida ¡y española! Insuperable”.

Por su parte, Alejandra ha destacado: “Muero de amor. Me siento como un auténtico cuento de hadas. Cada mañana, él me pregunta: ‘¿Qué te haría feliz hoy?’, y cada día me compone una canción. “.

Makoke y Mila Ximénez se ven las caras en los juzgados

La mujer de Kiko Matamoros ha llevado a los tribunales a Mila Ximénez y ahora comienza una guerra judicial que traerá cola. Makoke denunció a la exmujer de Manolo Santana después de que ésta diera a entender que la primera le había sido infiel a Kiko.

La modelo y presentadora consideró que atentó contra su persona y su intimidad. Por su parte, Mila pidió un perdón, pero con la boca pequeña, pero no convenció a Makoke.

Además Ximénez confesó que recibió una carta de Makoke en la que pedía que aceptara una serie de exigencias por parte de la mujer de Kiko para que retirara la demanda. Entre ellas se encontraban el pagas las costas de un juicio que aún no se había celebrado, no hablar de ella más en público o aceptar la multa que Makoke considerase en caso de hacerlo. Sin embargo, Mila no se amedrentó y decidió ir a juicio para defenderse. (Lecturas).

Makoke le exige 30.000 euros en compensación a su honor dañado porque, según asegura, perdió varios trabajos por culpa de las palabras de Mila.

Las deudas de Rosa Benito con Hacienda

La exmujer de Amador Mohedano ha hablado acerca de sus graves problemas con el fisco y que han provocado que su dinero lo gestione “un administrador concursal que controla mis gastos y me da dinero según considera”.

Además confiesa que llegó a tocar fondo también a nivel personal, ya que tuvo una gran depresión y llegó a estar ingresada en una clínica. Ahora que ya ve la luz al final del túnel, asegura ser “una mujer más fuerte y más segura” y vive sin ningún lujo, de los bolos que se salen y colaboraciones en televisión.

La enfermedad del hijo de Isabel Gemio

La presentadora vuelve a la televisión con el programa ‘Retratos con alma’ en TVE. Isabel Gemio habla de su salida de la radio con la que está decepcionada y triste después de que no le dieran explicaciones.

Además desvela que está escribiendo un libro en el que contará cómo ha sido la experiencia con su hijo mayor, Gustavo, que padece una enfermedad rara. Isabel asegura que cuando se lo comunicaron se quedó “bloqueada”. “No sabía de lo que me estaban hablando, no conocía a nadie que lo padeciera”. (Diez Minutos)

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo lucen cuerpazos en bañador

La pareja ha disfrutado de unos días de desconexión en las playas de Ibiza, aprovechando que el jugador se encuentra lesionado de una rodilla. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez presumieron de siluetas en bañador y bikini, respectivamente, y derrocharon amor y pasión en su escapada sin niños, ya que los dejaron en Madrid. (Diez Minutos)

David Bustamante presume de nueva novia

El cantante cántabro parce tener más que una relación de amistad con la bailarina rusa Yana Olina, a la que se le ha visto entrando en la casa de David Bustamante y con la que anoche le pudimos ver muy ilusionado y cariñoso en ‘Bailando con las estrellas’. (Semana y Diez Minutos)