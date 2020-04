La polémica entrevista de Ricardo Darín: "Hay gente haciéndose multimillonaria con el coronavirus"

Ricardo Darín fue uno de los invitados al programa Lo de Évole, este domingo en La Sexta. Jordi Évole, que también entrevistó a Mercedes Milá, le preguntó al actor argentino sobre el tema que nos ocupa: la crisis del coronavirus.

Darín confesó que no es "muy optimista" ante la la evolución de la pandemia pero que aún así trata "de ser positivo": "Hay mucha gente sufriendo mucho (...). Por sacar algo bueno, igual esto puede llegar a servir para ponerse en lugar de los demás, para entender quiénes somos, qué queremos, qué cosas queremos cambiar”.

Ricardo Darín: "Hay gente que se está haciendo multimillonaria con el coronavirus"

El intérprete argentino dijo además que hay muchas personas enriqueciéndose con la pandemia: “La acumulación de la riqueza va a seguir. Aunque no lo podamos creer hay gente que se está haciendo multimillonaria por esto”.

"Nos pasamos la vida anhelando estupideces"

Además, Darín reflexionó acerca de la "estupidez humana" y del consumismo que existe en esta sociedad: "La economía se está tambaleando a escala mundial porque ahora compramos lo que de verdad necesitamos. Nos pasamos la vida anhelando estupideces. (...) Lo que más me perturba es la estupidez en general. La estupidez de cometer errores que cuestan vidas, de los necios que se distraen con teorías conspirativas, que no detectemos lo que está ocurriendo. (...) Me inquieta no poder ayudar más”.

Ricardo Darín: “Consumíamos cosas que no necesitábamos""La economía del mundo se está tambaleando porque estamos consumiendo sólo lo que necesitamos". #LoDeQuedateEnCasa4@BombitaDarin@LoDeEvolepic.twitter.com/EuWYdtQIfY — Ibon Perez (@ibonpereztv) April 12, 2020

Una entrevista muy comentada y polémica

Las tajantes declaraciones de Ricardo Darín han sido muy comentadas en redes sociales. Mientras unos le dan la razón, otros se la quitan. Recogemos algunas de las impresiones de los espectadores:

Ricardo Darín: "La economía mundial se está tambaleando estas semanas porque ahora solo compramos lo que verdaderamente necesitamos. Nos pasamos la vida anhelando estupideces". — PabloMM (@pablom_m) April 12, 2020

- Jordi Évole: "¿Qué es lo que más te inquieta de lo que está pasando?"+ Ricardo Darín: "La estupidez".Nada más que añadir.#LoDeQuédateEnCasa4pic.twitter.com/hNbdjNUqXv — Cristian Mas (@CristianMas86) April 12, 2020

Veo a Ricardo Darín en Lo de Évole.Dice que vamos a salir cambiados y vamos a dejar de comprar cosas que no necesitamos.En absoluto desacuerdo, no vamos a cambiar en nada, simplemente habrá mucha gente que deje de comprar lo que no va a poder pagar — Marcos Suárez (@MarcosCarbayin) April 12, 2020

"Yo no soy muy optimista pero trato de ser positivo, precisamente porque no soy optimista""Lo que más me inquieta (de lo que está pasando) es la estupidez"Ricardo Darín en#LoDeQuedateEnCasa4Me encanta este hombre. Es auténtico y adorable, comprometido. — Carmen Quintana (en casa ✊🏾) (@carmennublo) April 12, 2020

Lo de Ricardo Darín, actor, diciendo con una estantería llena de libros detrás que se tambalea la economía porque solo compramos lo que necesitamos y que nos pasamos la vida anhelando estupideces es la típica frase que queda bien en un post intensito de Instagram y ya. — Javier Pérez Alarcón (en su sanctasanctórum) (@javipalarcon) April 13, 2020

Ricardo Darín a pesar de ser una persona muy famosa genera mucho interés escucharlo hablar. — Marcos Ivan Zamora (@IvanZamora013) April 10, 2020

