Ricardo Cavolo: "El privilegio sería haber nacido en Zarzuela, no vivir de mi arte"

Es posible que a él no le conozcas, aunque sería poco probable. Lo que seguro, segurísimo, que has visto aquí o allá es su obra. Las creaciones de Ricardo Cavolo (38) tienen un estilo muy personal, único, ecléctico, que las definen.

El artista español, que actualmente reside en Barcelona, vive de su arte, algo que no considera "un privilegio": "Privilegio sería haber nacido en la Zarzuela", nos confiesa a Vozpópuli.

No es una suerte, desde luego, pues la suerte hay que buscarla y trabajarla. Nada cae del cielo, y él lo sabe. Cavolo actualmente puede permitirse ingresar dinero únicamente comercializando sus creaciones "desde hace 12 años", ya sea en forma de libro, moda, láminas o murales, entre otros. Y todo apunta a esta década de ¿fortuna? le seguirán muchas más. ¿Qué tiene de especial este artista frente a otros que no logran que su arte sea tomado tan en cuenta? Lo vemos.

Ricardo Cavolo, uno de los pocos artistas españoles que vive de su arte: "Es un camino muy difícil"

Ricardo Cavolo tiene un estilo muy particular que se mezcla el arte popular, la cultura del tatuaje tradicional y moderna, y la imagen religiosa europea con las artes tribales. El arte de Cavolo trata de historias, personajes y sus experiencias a lo largo de los años.

Con sus creaciones, hace referencia continuamente a ilustraciones de ficción religiosa e histórica, y su uso de la simetría y el simbolismo conecta con un público moderno. El éxito de Cavolo traspasa nuestra frontera, pues a exhibido su arte en París, Moscú, Ciudad de México y Hong Kong, entre otros lugares.

Uno de sus últimos proyectos ha estado ligado al mundo editorial. En concreto, a la editorial Lunwerg (Planeta), con la que ha publicado un nuevo libro hace apenas unas semanas, titulado 'Expo Book'. Se trata de una colección para los amantes del arte y la decoración, pues el libro incluye 20 preciosas láminas para enmarcar.

Hablamos con el artista, licenciado en Bellas Artes y Técnico Superior de Imagen, para conocerle mejor:

Tu padre era pintor. ¿Crees que eso te ha influido a dedicarte a ello o quizá el arte se 'lleva en la sangre’?

No creo mucho en lo de llevarlo en la sangre... Sí sé que el hecho de vivir en un estudio de pintura me normalizó un camino que no siempre se tiene a primera vista.

Tus obras están cargadas de simbolismo. ¿Qué significan las llamas, los ojos...? ¿O las dibujas simplemente por sentido estético?

Todo tiene un sentido simbólico y está ahí por una razón concreta, pero no disfruto mucho hablando de ello. Prefiero que cada uno haga esa lectura de manera subjetiva.

Has colaborado además con muchas marcas de moda...

Sí, con Zara, Gucci, Alexander McQueen, Bally... muchas.

¿Has pensando en saltar a la moda como diseñador? Creo que te iría muy bien porque tienes una visión muy diferente, innovadora y que conecta muy bien con el público joven.

La moda me interesa mucho, pero requiere invertir un tiempo y una energía que no tengo porque esa inversión la hice en la pintura y el dibujo.

Tienes varios libros publicados, el último el 'Expo Book' de Lunwerg, ¿cómo ha sido y está siendo tu experiencia con el mundo editorial?

Sí, desde hace unos diez años publico siempre con Lunwerg. Siempre he pensado que trabajar en un proyecto editorial era de las más altas cotas a las que poseía aspirar. Ahora estoy trabajando en un libro homenaje a los Simpson.

Tienes muchísimo éxito y presencia en la red. En Instagram cuentas ya con nada menos que 230.000 seguidores, ¿esto se traduce en ingresos o ventas?

No tengo muy claro lo de “muchísimo éxito”, pero sí reconozco que a veces el hecho de tener más repercusión en redes hace que lleguen más trabajos.

¿Crees entonces que el artista que no esté en redes hoy en día está 'muerto’?

De ninguna manera.

¿Y vives de tu arte? Si es así, eres un privilegiado, ¿no crees? Hay poquísimos artistas jóvenes que lo consigan actualmente.

Vivo de mi arte desde hace 12 años. Es un camino muy difícil y que en realidad sólo eres capaz de continuar porque esto es lo que más te guste del mundo. Es un “privilegio” que yo me he ganado con muchísimo esfuerzo. Aún así no usaría la palabra “privilegiado”. Privilegio es nacer en la Zarzuela.

¿Cómo es el mundillo de los artistas en España? ¿Os conocéis entre vosotros, quedáis?

La verdad es que yo soy un poco outsider de todo esto, y no me entero muy bien de cómo está la escena.

Me crea mucha curiosidad cómo es tu rutina. ¿Puedes decirme cómo es un día normal en tu vida?

Mi rutina no tiene nada de especial... Básicamente, gira en torno a mi hijo, y el tiempo que está en el cole lo aprovecho para trabajar.

¿Cuáles son tus hobbies?

Leer y videojuegos.

¿Con qué causa social, activismo, etc. te identificas?

Es un poco complejo de explicar, viendo mi trabajo creo que se destila fácilmente cuál es mi posición.

Y, por último, ¿qué crees que la gente piensa de ti pero que en realidad no es así?

Si te digo la verdad no estoy muy pendiente de lo que la gente piensa de mi. Me interesa que lo que llame la atención sea lo que pinto.