Los reyes Felipe y Letizia son recibidos en Nueva Orleans a ritmo de gospel

Los reyes de España aterrizaron esta madrugada en Nueva Orleans, su primera parada de la gira de cinco días que harán por Estados Unidos, en la que visitarán, además de Nueva Orleans (Luisiana), San Antonio (Texas) y Washington. El viaje finaliza el próximo día 19 de junio, día en el que serán recibidos en la Casa Blanca por el presidente estadounidense, Donald Trump,y su mujer Melania.

La presencia de los reyes en Nueva Orleans responde, como en el caso de San Antonio, a la conmemoración del 300 aniversario de su fundación, y a poner de relieve la importante contribución que España hizo en ambas ciudades.

La alcaldesa les organizó a los reyes una sorpresa

Felipe VI y Letizia se han desplazado en el avión de la Fuerza Aérea Española, en el que ha viajado también el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Se trata de su primer desplazamiento al extranjero desde que asumió el cargo hace una semana en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Fueron recibidos por el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, el embajador de España en Washington, el exministro de Defensa Pedro Morenés, el estadounidense en Madrid, Richard Duke Buchan III y la alcaldesa de Nueva Orleans, Latoya Cantrell.

La alcaldesa había organizado una sorpresa para los reyes, una fiesta de bienvenida con un coro de góspel que interpretó 'When the Saints go marching in', una de las piezas más célebres de la música popular estadounidense. El coro estuvo acompañado por una banda de trompetistas y un grupo de bailarines con atuendos carnavalesco repletos de plumas. La alcaldesa no dudó en unirse al baile.

La actividad de don Felipe y doña Letizia a orillas del río Misisipi comenzará este viernes con un encuentro con Edwards en el hotel donde se van a hospedar durante su estancia. El recibimiento oficial tendrá lugar posteriormente en el Gallier Hall a cargo de la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, en un acto en el que Felipe VI pronunciará sus primeras palabras.

La reina Letizia optó por un vestido rojo cómodo

Para su primera aparición nada más pisar suelo americano, Letizia Ortiz ha lucido un vestido midi primaveral de color rojo, sin mangas, cuello de pico y con lazada en la cintura.

Este mismo se lo vimos al aterrizar en República Dominicana, en su viaje de cooperación. El vestido rojo lo combinó con clutch a juego y zapatos color nude.