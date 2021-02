Ante las últimas noticias que se han publicado sobre el estado crítico de salud del rey Juan Carlos I, de 83 años, Zarzuela se ha apresurado a desmentir que sean ciertas.

"Ante algunas supuestas informaciones sobre el estado de salud de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, fuentes de la Casa de S.M. el Rey señalan que no tienen ningún fundamento", han asegurado desde Zarzuela.

Este comunicado llega después de que la periodista Pilar Eyre haya hecho saltar las alarmas por el estado de salud del padre del rey Felipe VI tras publicar este mensaje a través de las redes sociales. "El rey Juan Carlos está en estado grave y la Casa Real valora la posibilidad de su traslado a España".

Eyre asegura que este motivo habría sido el que ha llevado a las infantas Elena y Cristina a viajar hasta Emiratos Árabes hace unos días. "Sus hija, Elena y Cristina, han sido los únicos miembros de su familia que se ha desplazado de momento a Abu Dabi".

Un día antes, la escritora ya lanzó el cebo de que iba a publicar algo de suma importancia. "Amigos, tengo una información muy grave que atañe al rey Juan Carlos. Espero poder comunicárosla en las próximas horas", escribió en su cuenta de Twitter:

El rey Juan Carlos está en estado grave y la Casa Real valora la posibilidad de su traslado a España. Sus hija, Elena y Cristina, han sido los únicos miembros de su familia que se ha desplazado de momento a Abu Dabi pic.twitter.com/xXGZkxu99q — Pilar Eyre (@pilareyre) February 15, 2021

Amigos, tengo una información muy grave que atañe al rey Juan Carlos. Espero poder comunicárosla en las próximas horas. pic.twitter.com/ZKZ3Np3G7s — Pilar Eyre (@pilareyre) February 14, 2021

Carlos Herrera: "¡Pues será otro rey! He contactado con él y ha dicho que está como un oso"

Tras el revuelo suscitado por la publicación de la periodista, Carlos Herrera ha desmentido en su programa de radio también esta información. "Estoy viendo informaciones en las que se afirma que el rey Juan Carlos está en estado grave, que la Casa Real valora su traslado a España… ¡Pues será otro rey! Porque con el que yo he hablado esta mañana está extraordinariamente bien de salud", ha asegurado el periodista, que tiene una estrecha amistad con el rey Juan Carlos.

Herrera ha continuado diciendo: "He contactado con él si estaba enfermo, y ha dicho que está como un oso. La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo…".

La salud del rey Juan Carlos está siendo muy comentada en los últimos meses

En los últimos meses la delicada salud del monarca ha acaparado muchos titulares. A principios de año, una foto del monarca emérito hizo saltar algunas alarmas ya que se le vio muy débil. Juan Carlos de Borbón iba caminando por el puerto con la ayuda de dos escoltas.

Anteriormente, el pasado mes de diciembre, también se llegó a publicar que el emérito estuvo ingresado en un hospital de Abu Dabi a causa del coronavirus, algo que Zarzuela también negó. "La Casa de Su Majestad el Rey desmiente que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos esté ingresado", aseguró en un breve comunicado.

Sin embargo, desde Zarzuela desmentían que en ese momento no estaba hospitalizado, no que no lo hubiera estado previamente.

El rey Juan Carlos hizo saltar las alarmas sobre su estado de salud con esta foto que publicó Viva la vida.