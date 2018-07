La petición del rey Juan Carlos a su hijo: “Felipe, coño, divórciate”

Pilar Eyre nos descubre un nuevo episodio hasta entonces desconocido que se produjo tras el rifirrafe entre las reinas Letizia y Sofía en la catedral de Palma de Mallorca. La primera reacción del rey Juan Carlos después de este desencuentro fue tajante: “¡Felipe, coño, divórciate de una vez! ¿Adónde vamos a llegar?”, asegura la periodista que le pidió el emérito a su hijo.

Sin embargo, cuando fueron pasando los días, y se fue enfriando la situación, “el rey escuchó a quienes le hicieron ver que ese no era el camino, al menos hasta que la heredera cumpla su mayoría de edad, y que más valía intentar un arreglo ‘pour la galerie’ con el posado a las puertas de la clínica donde lo operaron”, escribe Eyre en su blog de ‘Lecturas’. Una puesta en escena que pudimos ver todos, en la que la familia real trató de dar imagen de cordialidad y de que ahí no pasaba nada.

Pilar pone en duda “si dicha intervención no se adelantó para propiciar esa puesta en escena” y explica que “la estrategia se diseñó por medio de las secretarías de doña Sofía y su marido. No tuvieron que hablarse, algo que no hacen en privado desde tiempo inmemorial”.

La periodista y escritora escribe después que “el rey tenía interés en que los españoles creyeran que todo iba bien” hasta el punto que una persona de Casa Real llamó a Eyre, al igual que supone que a otros periodistas, para dejar claro que la reina Letizia entró con sus dos hijas en la habitación del hospital en el que se encontraba y “estuvieron departiendo cordialmente”, escribe Pilar. Recordemos que se llegó a publicar que a la mujer del rey Felipe VI se le prohibió entrar, pero tal y como os adelantamos en EXCLUSIVA en GRITOS, no fue así.

La frase del emérito hirió a Letizia, que ahora se alegra de los audios de Corinna

A pesar de que ya ha pasado tiempo desde la polémica, según escribe Eyre, “aquella frase de don Juan Carlos –‘Felipe, divórciate’– hirió profundamente a Letizia hasta el punto de que se habría alegrado de que las conversaciones de Corinna hayan salido a la luz”.

Sin embargo, también señala que Letizia Ortiz también “debe sentir cierto temor” ya que “le podrían haber grabado conversaciones a ella y a un gran amigo suyo [el compiyogui] en las que no se revela ningún secreto de estado, pero sí algún chascarrillo que no haría peligrar la institución, pero nos proporcionaría momentos de jocoso esparcimiento”.

También una amiga de Letizia declaró que la reina se alegraba de que se hayan difundidolos audios de Corinna con Villarejo ya que el emérito había comentado varias veces en público y en privado que ella sería “la persona que acabaría con la Corona” y ahora se estaría demostrando que no es así. “Para ella es un momento dulce, porque al final se demuestra que ella no es tan mala, ¿no?”, señaló la amiga de Ortiz a ‘El Español ’.