El rey Juan Carlos I no solo ha hablado de su estado de salud sino que ahora también ha salido a la luz una foto del monarca emérito en la que está comiendo con dos amigos, uno de ellos es príncipe heredero de Abu Dabi Sheikh Mohammed.

En la imagen, que ha salido publicada en diferentes medios, se puede ver al padre del rey Felipe VI, en perfecto estado de salud. Según señala la Cope, se trata de una instantánea que fue tomada hace solo dos días en Emiratos Árabes.

En ella, podemos ver a Juan Carlos de Borbón sentado en una mesa larga, sentado al sol -quizás por ello muestra la cara colorada-, mientras en frente están el príncipe de Emiratos Árabes y otro amigo. Todos ellos aparecen guardando la distancia de seguridad.

En la mesa, no se ven bebidas, solo unos recipientes que parecen tener frutos secos, y una taza de café, alejada de los tres comensales que aparecen en la fotografía.

El rey Juan Carlos desmiente con esta imagen los rumores de su estado de salud.

"Están diciendo que me estoy muriendo. Desmiéntelo"

Esta instantánea se ha publicado momentos después de que el Emérito se hubiera pronunciado acerca de su estado de salud. "Estoy perfectamente. Hago dos horas de gimnasia el día y me encuentro muy bien", ha señalado a la revista '¡Hola!' tras contactar esta con el monarca.

El periodista Raúl del Pozo ha comentado en 'Al rojo vivo' en la Sexta que ha podido hablar con el rey emérito. "Está maravilloso. Me ha dicho: 'están diciendo poco menos que estoy en la UCI, que me estoy muriendo, desmiéntelo'".

"Va a volver pronto a España porque no hay ninguna ley que se lo prohíba"

Después ha añadido que su regreso a España está cerca: de maravilloso muerta: "Va a volver pronto porque no hay ninguna ley que se lo prohíba".

A primera hora de esta mañana, esta publicación de la periodista Pilar Eyre hacía saltar las alarmas sobre el estado de salud del rey emérito. "El rey Juan Carlos está en estado grave y la Casa Real valora la posibilidad de su traslado a España. Sus hijas, Elena y Cristina, han sido los únicos miembros de su familia que se ha desplazado de momento a Abu Dabi".

A pesar de que esta información ha sido desmentida por el Emérito, Zarzuela y otros amigos del monarca, Eyre sigue insistiendo en que los datos los ha confirmado a través de varias fuentes. "Hola, amigos. Una conjunción de datos, confirmados por varias fuentes, ha sido el origen de la información sobre la salud del rey Juan Carlos que he contado esta mañana. Medios oficiales de la Casa Real, sin embargo, aseguran lo contrario. Si hubiera novedades, os iré contando".

Carlos Herrera asegura que "está como un oso"

Después, Carlos Herrera también desmentía estas informaciones tras hablar con el monarca. "Estoy viendo informaciones en las que se afirma que el rey Juan Carlos está en estado grave, que la Casa Real valora su traslado a España… ¡Pues será otro rey! Porque con el que yo he hablado esta mañana está extraordinariamente bien de salud. He contactado con él si estaba enfermo, y ha dicho que está como un oso. La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo…", ha asegurado el periodista.

También Zarzuela se apresuró a negar que el rey Juan Carlos estuviera en estado crítico de salud. "Ante algunas supuestas informaciones sobre el estado de salud de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, fuentes de la Casa de S.M. el Rey señalan que no tienen ningún fundamento".

El estado de salud del rey emérito fue cuestionado tras publicarse esta foto en la que se le ve caminando con la ayuda de dos escoltas.

Su estado de salud, en el punto de mira en los últimos meses

El Rey Juan Carlos abandonó España a comienzos del pasado mes de agosto tras verse envuelto en varias polémicas sobre el presunto cobro de comisiones y por su relación con Corinna Larsen. Desde entonces reside en Abuda Dabi.

En los últimos meses se ha especulado mucho sobre el estado de salud del rey Juan Carlos. A principios de enero salió a la luz una foto en la que se le veía caminando con la ayuda de dos escoltas, lo que hizo saltar las alarmas sobre un posible deterioro de su salud.

Un mes antes, se llegó a publicar que el emérito estuvo ingresado en un hospital de Abu Dabi a causa del coronavirus, algo que Zarzuela también negó. "La Casa de Su Majestad el Rey desmiente que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos esté ingresado", aseguró en un breve comunicado.

Sin embargo, desde Zarzuela desmentían que en ese momento no estaba hospitalizado, no que no lo hubiera estado previamente.