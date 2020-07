El rey Juan Carlos I abandonará La Zarzuela este fin de semana, según Jaime Peñafiel

La situación es insostenible en el Palacio de la Zarzuela, el rey Felipe VI lleva meses dándole vueltas sobre qué medidas tomar con su padre, el rey Juan Carlos I, después de estar siendo investigado por presuntos negocios opacos, comisiones ilegales y cuentas bancarias en paraísos fiscales.

Además, el Rey tiene encima el 'tic tac' del reloj del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que no paran de presionarle para que actúe ya y ponga una solución. Un comportamiento que el veterano periodista ha criticado diciendo que el Gobierno "está traspasando unos límitesque pertenecen a la intimidad de la familia real", ha señalado en el programa 'Todo es mentira'.

"Pero ahora que Sánchez presiona a Felipe para que eche a su padre de casa y del país, ¿pero qué coño, qué pasa? ¿Que se tiene que marchar? Pues posiblemente, tiene que facilitar este tema", ha indicado el periodista especializado en Casa Real.

Después ha continuado diciendo: "Lo que me sorprende es que haya tenido que esperar a que Sánchez e Iglesias sean los que marquen el camino. Felipe y la Reina sabían que el Rey tenía a la amiga a pocos metros de la Zarzuela, pero todo el mundo se calló y nadie decía nada, incluso con el dinero".

Zarzuela 'echa' al rey Juan Carlos I

Entre las primeras medidas que se barajan, como contamos en 'Vozpópuli', es 'echar' al rey Juan Carlos Idel palacio de La Zarzuela, un lugar del que debería haber salido ya en 2014 cuando abdicó.

Peñafiel ha señalado que la salida es inminente y se producirá este fin de semana."Parece que al rey emérito le quedan horas para estar en la Zarzuela. En cualquier momento se puede producir la comparecencia de Felipe VI". El periodista describe como un momento que "será terrible" para el Rey cuando tenga que decírselo a su padre.

"Será un comunicado y punto. No saldrá nadie a hablar"

Fue entonces cuando Peñafiel concretó: "Este sábado o domingo sacarán un comunicado de Zarzuela diciendo que dadas las circunstancias el rey emérito abandona Zarzuela. Será un comunicado y punto. No saldrá nadie a hablar". De este modo dejará de residir en el Palacio oficial del Jefe del Estado.

Una teoría que otros medios también contemplan. Concretamente, señalan que el abandono de Zarzuela podría producirse el domingo por la noche, el mismo día y hora en el que Zarzuela emitió otro comunicado, el pasado domingo 15 de marzo, en el que el rey Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación pública.

La reina Letizia se alegraba antes de los males de Juan Carlos

Jaime Peñafiel también ha hablado de cómo lo está pasando la Reina, a la que no le tiene una gran simpatía. "Letizia se alegraba de los males de Juan Carlos y ahora se preocupa. No va contra el rey emérito, va contra la institución”".

"Juan Carlos se tendría que marchar a Sanxenxo (Galícia). Es un momento dramático. La reina Sofía debería irse también, a Palma. Ella es ajena a este drama pero cuando echaron a Urdangarin también echaron a la infanta Cristina", ha indicado el veterano periodista.

"La familia real no ha sido ejemplar"

Después ha continuado diciendo: "Ejemplaridad para todos. La familia real no ha sido ejemplar y la razón de la monarquía es la ejemplaridad. En cualquier momento Juan Carlos saldrá de Zarzuela y facilitará la labor".

También ha mencionado la soledad en la que se encuentra el monarca emérito, de 82 años, y sin que nadie salga en su defensa como pasó con Iñaki Urdangarin. "¿Qué hace Sánchez Junco, el abogado de Juan Carlos? No ha salido a decir nada. No digo que haga como el de Urdangarin que salía todos los días, Pascual Vives".

Corinna "es una tipeja, una cínica"

Jaime Peñafiel también tuvo palabras contra Corinna zu-Sayn Wttgenstein: "Quiero decir una cosa: Corinna me repugna, me repugna".

Después continuó arremetiendo contra ella: "Es una tipeja, una cínica, no han de salir cada día a contestarla".

"El Rey está enfermo, abandonado por su propia familia y sin apoyos"

En el programa también le han preguntado por otra de las medidas que se están barajando tomar con el padre de Felipe VI, como es el retirarle el título de Rey con carácter honorífico. "El título de 'Rey' no se lo pueden quitar,ni cambiando el decreto de 2014. Me da mucha pena, Juan Carlos está enfermo, abandonado por su propia familia, no tiene apoyos de nadie. Lo más triste es que hagan salir al rey de su casa", añadía Peñafiel.

Los Reyes continúan con su 'gira' por España

Mientras, los reyes Felipe y Letizia continúan con su recorrido por las comunidades autónomas. La visita a Cataluña por el momento la han aplazado, estaba prevista para este viernes y podría ser este lunes, después de que se produzca este comunicado en el fin de semana. En su lugar se encuentran hoy en el País Vasco.

Anteriormente ya han estado en ocho autonomías: Canarias, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, La Rioja y Castilla y León.

Antes de que finalice julio recorrerán el resto de comunidades: Extremadura (el día 22 de julio); Galicia (el 25) coincidiendo con la festividad de Santiago; Navarra (el día 27); Cantabria (el 29) y Asturias (el día 30).