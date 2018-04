El rey Juan Carlos, tras abandonar el hospital: “No sé si voy a correr los 100 metros”

El rey Juan Carlos, de 80 años, ha recibido el alta médica este martes después de haber pasado por el quirófano para operarse de la rodilla derecha y hacerle un cambio de la prótesis que le implantaron en 2011. La operación ha resultado un éxito y el monarca ya se encuentra en el Palacio de La Zarzuela después de haber estado cuatro días ingresado.

Nada más salir de hospital de La Moraleja, ayudado por unas muletas, el rey emérito ha pronunciado sus primeras palabras tras recibir el alta médica: “Todo ha ido muy bien. Estoy muy contento. No sé si voy a correr los 100 metros, pero voy a estar bien. Andaré mejor”, ha señalado en tono irónico desde el asiento del copiloto. Además ha añadido que ahora “le toca sufrir”con la rehabilitación.

Unas palabras que se producen después de las tan comentadas visitas de la familia real al completo, la reina Sofía, los reyes Felipe y Letizia, sus hijas la princesa Leonor y Sofía, la infanta Elena y sus dos hijos Froilán y Victoria Federica. Una estampa que trataba de ser la imagen de la reconciliación.

Unas visitas que han sido muy criticadas ya que eran la primera reapariciónpública de la familia al completo tras el rifirrafe, en la que habíamás puesta en escena que naturalidad. Pudimos ver la estampa de Letizia abriéndole la puerta del coche a la reina Sofía para que se bajara, confidencias y sonrisas entre ellas, y al día siguiente, vimos a la reina griega, de la mano con sus dos nietas, Leonor y Sofía. Día en el que por fin consiguió la foto ansiada con sus nietas, que en la pasada Misa de Pascua no pudo obtener al ponerse Letizia como obstáculo.

También se habló de un supuesto veto que había puesto el rey emérito a Letizia Ortiz, impidiéndole que entrara a verle en la UCI, algo que como os adelantamos en EXCLUSIVA en GRITOS, no ha sido tal. Letizia sí entró a verle al igual que el resto de la familia y las versiones que se han dado de su supuesta prohibición a dejarla pasar, han enfadado mucho a don Juan Carlos de Borbón.

A pesar de que se han dejado ver, no ha habido ningún tipo de declaración relacionado con el polémico vídeo, como era de esperar. Tan sólo el rey Felipe VI se paró delante de los medios el pasado sábado, día en el que operaron al rey Juan Carlos, para contar cómo había sido intervención y cómo se encontraba su padre: “Estamos muy contentos, creo esta misma tarde va a poder andar. Espero que mañana ya salga de la UCI. Está bien, tranquilo y satisfecho. Va a ganar mucho en calidad de vida y movimientos y le va a facilitar mucho a vida. Está empezando la rehabilitación y va a empezar a andar un poquito esta tarde. El bastón lo seguirá llevando porque viene más determinado por las caderas. Va a ganar estabilidad y calidad de vida. Esperamos que mañana baje a planta, no sabemos cuándo le darán el alta”.