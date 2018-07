El mal trago de Letizia del que le salva el rey Felipe y la experiencia de Leonor y Sofía en EEUU

La familia real española ha protagonizado el tradicional posado de verano en Palma de Mallorca, teniendo como telón de fondo esta vez el palacio de La Almudaina, en vez del de Marivent. Los reyes Felipe y Letizia posaron ante la prensa junto a sus hijas, Leonor y Sofía.

A diferencia de otros años, -desde 2014 llevaba pantalón en el posado de Palma-, Letizia Ortiz se decantó esta vez por llevar un vestido. El diseño era de la firma Hugo Boss, con tela troquelada y falda midi evasé, que combinó con cuñas de esparto de Mint & Rose. El tono elegido fue blanco, al igual que su hija Sofía, con la que iba a juego como ha hecho en ocasiones anteriores. El vestido de Sofía de Borbón era de la línea infantil de Massimo Dutti, de 39,95 euros.

Por su parte, el rey Felipe vistió con pantalón color crema y camisa blanca con rayas azules, mientras que la princesa de Asturias llevaba un vestido color azul, de Zara Kids, cuyo precio es de 22,95 euros.

La princesa Leonor, protagonista del posado de este año

Por primera vez, pudimos escuchar a la princesa Leonor hablar un poquito cuando le preguntaron por su experiencia en el campamento de Estados Unidos del que acaban de llegar las dos jóvenes. “Ha sido muy divertido”, decía ante las decenas de medios.

Cuando les han preguntado su habían aprendido mucho inglés, respondía: “Lo hemos practicado”, a lo que su padre apostillaba: “Bueno, es que ellas ya saben mucho”. Al preguntarles qué les había gustado más, Leonor declaraba: “Hemos hecho mucho deporte y hemos conocido chicos de otros países”.

Felipe, sobre su padre: “Está fastidiado porque tenía muchas ganas de venir a Palma”

Después venían las preguntas de cómo se encontraba el rey Juan Carlostras anunciarse que no acudiría a las regataspor recomendación médica tras tener una lesión en la muñeca que le ha generado problemas musculares en la zona cervical y lumbar. “Bueno, está fastidiado porque tenía muchas ganas de venir a Palma. Los médicos le aconsejaron no moverse mucho porque la verdad que le estaba cogiendo gusto a hacer actividad y lo ha sentido mucho”, dijo con las manos metidas en los bolsillos, una actitud relajada que mantuvo durante los minutos que duraron las preguntas.

El monarca explicó que su padre “tenía ilusión por venir”. “Le hubiera gustado mucho navegar aquí, que hace muchos años que no navegamos”, señaló el pasado domingo, ya que los reyes no coincidían en el torneo desde 2009, cuando el emérito participó por última vez.

Letizia se queda sin saber qué responder y Felipe le echa un cable

Después venía la pregunta incómoda para Letizia de si ella no se animaba a navegar. La reina sonreía y miraba nerviosa a su marido, sin saber dónde meterse ni qué contestar. “Yo creo que en 15 años no…”, decía mientras pedía ayuda con la mirada a su marido, hasta que éste acudió a salvarla del mal trago, preguntándole a la periodista que formuló la pregunta: “¿A ti te gusta navegar?”, a lo que ella decía: “Me encanta”, don Felipe de Borbón insistía: ¿Sí? Pero navegar, navegar, no pasear”.

También les preguntaron si las niñas se animan a hacer vela, Leonor señalaba que “lo habían probado” y el rey añadía: “Lo habéis hecho un poquito en el campamento, ¿no? Bueno, seguirán probando poco a poco, lo que les guste”.

Las niñas han aprendido a jugar ‘gaga’ en EEUU

El rey les preguntaba entonces que qué deportes hacían, Leonor explicaba que “baloncesto”, a lo que su padre le decía: “Más alto que no te oyen. Esquí acuático, tenis”. Fue entonces cuando la infanta Sofía se arrancó a hablar y dijo: “Hemos aprendido un juego que se llama ‘gaga’. El monarca indicaba que no sabía cómo era: “No lo conozco, ¿cómo es? Un deporte de grupo, ‘gaga’, no sé, debe ser como el balón prisionero.

Letizia Ortiz mientas le preguntaba en bajo a su hija ‘¿Cómo es?’, para que lo explicara ante la prensa, a lo que la niña respondió: “Tienes que tirar el balón con una mano e intentar dar en las piernas de otras personas”. Cuando su padre insistió en qué más cosas habían hecho, Leonor apuntó “también había otras cosas de música”. “Y de teatro”, añadió el monarca.

Leonor no presidirá los premios princesa de Asturias este año

Ante las sucesivas preguntas de la misma periodista, el rey bromeó: “¿Tienes todos los boletos de las preguntas tú? (risas) Mira que sois muchos…”. La periodista contestaba: “¿Me cambio de sitio para despistar?”.

En su posando ante los medios, el rey Felipe también dejó claro que probablemente no vea este año tampoco a la princesa de Asturias en los premios que llevan su nombre: “En principio no irá, estábamos pensando que la primera actividad fuera el 8 de septiembre, pero no tiene nada que ver con los premios, lo de los premios ya lo veremos, pero de momento este año no”. (No te pierdas toda la galería de imágenes del posado de la familia real en Palma).