Revistas: la boda de Feliciano López, la ruptura de Laura Matamoros y el reencuentro entre Paula Echevarría y David Bustamante

Compromiso entre Feliciano López y Sandra Gago

Feliciano López y Sandra Gago se casan, tal y como se puede leer en las páginas de la revista 'Hola' de esta semana. La parejita se ha comprometido, poniendo así el broche de oro a una relación que acaba de celebrar su primer aniversario.

Según la revista, el tenista le pidió matrimonio a la modelo con un anillo de oro blanco y diamantes. Aún no hay fecha de boda. El pasado 6 de enero, día de Reyes, ambos lo comunicaron a sus familiares y amigos.

Sandra apenas tiene 23 años y estudia Peridoismo.

Terelu Campos revela su "infierno"

La portada ‘Lecturas’ la protagoniza Terelu Campos, quien narra todo lo vivido en los últimos meses. La televisiva se sometió en octubre a una doble mastectomía y a una reconstrucción mamaria tras el diagnóstico de su segundo cáncer de mama.

"He visto el infierno, no volveré a ser la misma", recalca. La operación duró diez horas. Además,en noviembre pasó por el quirófano para solventar complicaciones surgidas en su primera intervención que la condenaron a cinco semanas de angustia infinita. En la revista desvela el calvario por el que ha pasado: “Nunca he llorado tanto en mi vida como en estos casi tres meses”.

Rupturas: Laura Matamoros y Albert Rivera, solteros

Las rupturas son las reinas de la revista ‘Semana’: Laura Matamoros cuenta que se ha separado de Benji Aparicio, padre de su hija. Al parecer, la decisión la ha tomado ella misma.

Y otra ruptura, la de Albert Rivera y Beatriz Tajuelo. Ambos han puesto fin a su relación después de cuatro años y medio juntos. Cortaron el pasado mes de noviembre, pero se ha hecho público ahora.

El líder de Ciudadanos, de 39 años, hizo su primera aparición pública con Beatriz en el Premio Planeta de 2015, tras más de un año de noviazgo. El pasado 19 de octubre fue la última constancia de ambos frente a la prensa.

Ella, catalana y de 39 años, era azafata de vuelo, un trabajo que abandonó para poder estar más tiempo con el político.

Encuentro entre Paula Echevarría y David Bustamante

En la revista 'Diez Minutos' vemos a Paula Echevarría y David Bustamante, que fueron a ver la Cabalgata junto a su hija. La niña estaba encantada y emocionada y sus padres felices de verla así. Ambos mantienen una correcta relación a pesar de que ha siguen caminos separados.