El zasca de Miguel Ángel Revilla a Pablo Motos tras cargar contra Fernando Simón.

Pablo Motos tuvo como invitado en 'El hormiguero' este jueves presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. El presentador volvió a arremeter contra Fernando Simón en 'El Hormiguero' y volvió a criticar que el médico epidemiólogo cometió “una negligencia extraordinaria” al asegurar en marzo que las mascarillas no eran necesarias. “Si Fernando Simón dice que no hace falta mascarilla, no está atendiendo a criterios sanitarios, sino políticos”, ha señalado para apostillar después que si no lo recomendó era porque España no tenía mascarillas.

Revilla salía en defensa del experto: “Ante lo que nadie conoce, ¿quién es el guapo que está preparado?”, preguntaba el político.

Revilla: “A toro pasado es muy fácil hacer críticas”

“Estoy hablando de que si no hay mascarillas y se dice que no hacen falta, hay diferencia a decir: ‘No las hay: haceros mascarillas en casa’. Lo único que hace falta es usar el sentido común”, replicó Motos, a lo que Revilla señalaba: “A toro pasado es muy fácil hacer críticas”.

Después el presidente de Cantabria continuó defendiendo el trabajo que ha hecho Fernando Simón durante la crisis del coronavirus. “Este hombre ha soportado todos los días tres horas de preguntas con talante”. “El Simón no es un piernas... A mí me han dicho expertos que sabe un huevo y está fogueado. Claro que ha cometido algún error, pero aguantar lo que ha aguantado este tipo ahí, cien preguntas al día, sin insultar a nadie, encajando los golpes, teniendo el bicho...”, señaló.

“No le conozco, pero si le veo le doy un abrazo”

Fue aquí donde Motos dio un poco su brazo a torcer al admitir que igual el médico ha tenido que encajar golpes que “igual no eran suyos”.

Revilla continuaba con los elogios a Simón: “Y en medio del tema le cae el virus. Hay que ponerse en el papel de él.'¿Qué haría yo?' A veces, [estaba] con la Guardia Civil allí.... El tío allí con aquellos pelos, aguantando la leña que le daban. No le conozco, pero si le veo le doy un abrazo”, indicó Revilla.

El zasca de Revilla a Motos: "Estás obsesionado con los PCR"

Tras las palabras del político, Pablo Motos admitía que no tiene nada en contra de Simón, a pesar de haberle criticado día sí y día también en su programa, al igual que ha hecho con el Gobierno de Pedro Sánchez, y reconoció que el experto“ha hecho un trabajo brutal”.

A pesar de recular, Motos volvió a cargar después contra Simón: “Pero si cometes errores cometes errores. Si dices que los PCR no sirven para nada, yo discrepo porque están salvando el mundo”, una crítica que lleva haciendo varios programas.

El presentador también criticó la decisión de no hacer este tipo de pruebas a los turistas que están viniendo a nuestro país esta semana tras el fin del estado de alarma y la apertura de fronteras. “Es obvio que sí funcionan: en Alemania, Islandia, Grecia, Nueva Zelanda... ha ido bien; han hecho test masivos”, dijo en directo. Aquí fue cuando Miguel Ángel Revilla le soltó un zasca: “Estás obsesionado con los PCR”.

"El PCR no siempre es definitivo"

Después el presidente cántabro pasó a contar el número de PCR que habían hecho en su Comunidad Autónoma: "81.000". Motos le preguntó entonces por qué lo había hecho. "Para comprobar cómo estamos", señaló, a lo que el presentador le dijo: "Pues estamos de acuerdo ya".

"Tú has tenido aquí un infectado asintomático, [que son] los más peligrosos porque son bombas andantes; así que el PCR no siempre es definitivo", le argumentó Revilla, pero Motos le respondió rápidamente: "Y gracias a que hicimos PCR, no estamos contagiados todos".

Para finalizar, Revilla quiso aclarar que "va a haber rebrotes" aunque también señaló que "la economía no se puede pasar". El presidente de Cantabria pidió responsabilidad a los ciudadanos y recomendó el uso de la mascarilla, la misma con la que había entrado al plató de 'El hormiguero' minutos antes. "Ahora ya no beso, ni abrazo, a nadie. Te he dado una patada al entrar", bromeó.