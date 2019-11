La respuesta de Miguel Ángel Silvestre tras salir a la luz su audio sexual del Caso Cantora.

Miguel Ángel Silvestre, de 37 años, ha sido víctima de un engaño de Isma, un amigo íntimo de Andreíta, la hija de Belén Esteban y Jesús Janeiro.

El joven se hizo pasar por una modelo rusa llamada Cantora con la intención de estafarle, como lo intentó también con otros famosos. El fin era seducirles y que acabaran enviándole audios de contenido sexual movidos por el calentón del momento.

Algunos de los audios de Miguel Ángel Silvestre han salido a la luz este martes, en los que se escucha al actor teniendo una conversación subida de tono.

Miguel Ángel Silvestre, sobre el Caso Cantora: "Qué mala suerte tengo, joder!".

Después de haber sido Trending Topic durante horas en Twitter, el actor de 'Velvet' ha escrito a través de un Story en Instagram: "Para una vez que me entra una modelo rusa y resulta que era un fake... Qué mala suerte tengo, joder!".

Una respuesta con la que ha querido quitarle hierro al asunto y tomárselo con humor aunque se desconoce aún si el actor tomará medidas legales contra Isma.

En el audio se le escucha decir: "Yo cuando me como los helados me los como muy en serio?"

En el audio se puede escuchar a Silvestre diciendo frases como: "Ey, ¿por qué me siento como un niño pequeño cuando hablo contigo?, ¿Por qué me siento que tú, cuando yo voy tú ya has vuelto?, ¿En plan ñoño o qué?, Yo cuando me como los helados me los como muy en serio?".

El propio Isma habría confesado en su cuenta de Instagram su verdadera identidad: "Sí, soy yo. Esa que ves por Internet. Soy yo, como Cantora, como cantante, actriz y escritora que soy".

El amigo de Andrea llevaría siete años estafando a famosos a través de las redes sociales. Además de Miguel Ángel Silvestre también estarían Alejandro Albalá, ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun, o el colaborador de televisión, Suso Álvarez. Esta trama ya se ha hecho viral y se conoce con el nombre de Caso Cantora.