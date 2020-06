Edurne le confiesa a Broncano que ha tenido "poco sexo" con De Gea.

Edurne García, de 34 años, acudió al programa de David Broncano, y como suelen hacer casi todos los invitados de 'La resistencia', le llevó un regalo a su presentador. La cantante le entregó un muñeco 'funko' de su novio, el futbolista David de Gea. "Creo que te va a gustar mucho, es muy difícil de conseguir porque está agotado en todos sitios. Es un superhéroe. Sé que tú le vas a dar el valor que tiene", señaló la cantante, que colecciona 'funkos'.

Broncano se mostró muy sorprendido de que existiera una versión del portero del Manchester United y fue entonces cuando lanzó el primer ataque contra el jugador."Me gusta a mí De Gea, ¿eh? Cuando estaba en el Atleti me gustaba", bromeó. "Sólo en el Atleti? ¿Ahora ya no?", le preguntó Edurne, a lo que el humorista le respondió: "Fue irse de allí y se me borró de la memoria".

A continuación, fue Grison el que lanzó una nueva indirecta contra De Gea: "¿Viene con las gafas y el bastón?", dijo aludiendo al rendimiento del portero español. Edurne puso cara de circunstancia, mientras ellos se mofaban de ello. El presentador le preguntó si "sigue la trayectoria", a lo que la cantante sacó las uñas por él: "Le va muy bien. Es uno de los mejores porteros".

Otra cosa no, pero en este programa siempre se ha defendido al mejor portero del mundo. #LaResistencia@Edurnitypic.twitter.com/nfauakixNl — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 11, 2020

Edurne habla del sexo que tiene con su novio De Gea

Luego vendría la pregunta típica que suele hacer Broncano a los invitados sobre sexo, a la que Edurne contestó sin tapujos. "Yo el confinamiento lo pasé allí, pero como aquí he tenido que pasar una cuarentena de 15 días antes de volver a trabajar, me tuve que volver el 18 de mayo. Por tanto, haz cuentas...", indicó.

La cantante confesó que no estaba satisfecha con el número de veces que habían practicado sexo con David de Gea durante la cuarentena por el coronavirus: "No los voy contando, pero este último mes poco, muy a mi pesar".

Rápidamente, Broncano le respondía: "Ojo mañana al titular del Daily Mirror: 'De Gea espabila". Sin embargo, Edurne defendió a su novio: "No, no le hace falte espabilar, tranquilo que vamos bien". El cómico siguió bromeando con la prensa inglesa: "Son muy zorros. Si aquí la prensa deportiva de aquí tira del clicbait, la inglesa es la hostia", concluyó el cómico.