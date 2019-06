Antonio Resines confiesa cómo fue rodar escenas subidas de tono con Ana Belén

Antonio Resines visitó este lunes ‘El Hormiguero 3.0’ para presentar ‘Historias de nuestro cine’, un documental que codirige con su mujer, Ana Pérez-Lorente.

En el programa de Pablo Motos confesó una divertida anécdota del rodaje de 'Sé infiel y no mires con quién', una película en la que grabó escenas íntimas con Ana Belén.

Las escenas subidas de tono de Resines y Ana Belén

El actor, de 64 años, contó que se ponía muy nervioso cada vez que tenía que rodar una escena con la actriz. "Ella hacía de mi mujer. Santiago Ramos me decía: ¡Vas a besar a la novia de España! ¡Cada vez que se me acercaba y me besaba se me ponían las orejas rojas! Éramos muy jóvenes", explicó Resines.

"Era la novia de España, la tía que a todo el mundo le hubiera gustado tener", matizó.

Un documental que revela anécdotas secretas

'Historias de nuestro cine' se estrenará el próximo mes de septiembre. Según Resines, el documental revela algunas de las anécdotas secretas del cine español en los últimos cuarenta años.

Uno de estos secretos es el modo en el que Loles León comenzó a trabajar con Almodóvar. "Fue a base de insistir. Llegó a la oficina y se puso a hablar con Agustín, que es el hermano de Almodóvar, pero consiguió igualmente que le dieran un papel en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'", confesó el actor.

