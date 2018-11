Estos son los temas que cantarán los concursantes de OT en la Gala 10

Operación Triunfo 2018 entra en su recta final. Con el reparto de temas de la Gala 10 ha comenzado una semana en la que ya no habrá favoritos y todos podrán ser nominados por el jurado.

En esta ocasión, se juegan su estancia en la academia, Marta -por segunda vez consecutiva y María, que quedaron expuestas al voto del público durante la noche de este miércoles.

Así las cosas, como ya se sabe, a las 16 horas, los concursantes de esta edición ya estaban preparados, junto con loss directores de la academia, Noemí Galera y Manu Guix para saber el tema que les tocará interpretar esta semana. Esta vez, también han estado presentes Los Javis, para "recuperar una tradición", según Noemí.

María como nominada ha elegido la canción de Because The Night de Patti Smith. Mientras que Marta ha optado por Like a Prayer de Madonna

El reparto de temas de la Gala 9 ha seguido con los siguientes temas:

Grupal: Somos, himno de OT 2018

Famous: Uptown Funk de Bruno Mars

Natalia: The Scientist de Coldplay

Alba: Lost on You de LP

Julia: A que no me dejas de Alejandro Sanz

de Miki: Promesas que no valen nada de Los Piratas

Sabela: Te necesito de Amaral

Tras el reparto de temas de la gala 10, los chicos y chicas han escuchado por primera vez el himno oficial de esta edición, Somos.