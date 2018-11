Los concursantes de OT ya conocen el reparto de temas de la Gala 11

Operación Triunfo está a punto de cerrar la puerta a esta edición en 2018. El reparto de temas de la Gala 11 ya se ha producido. Canciones que a dos concursantes les bastará para ser los primeros finalistas, que se conocerán el próximo miércoles.

Por lo pronto, la última expulsada de OT ha sido la madrileña María, cuyo novio dejó durante la noche de ayer, uno de los momentos que, a buen seguro, será de los más recordados de este programa. En otro orden de cosas, las nominadas han sido esta vez Marta y Sabela.

Así, las cosas y como viene siendo habitual, los directores de la academia Noemí Galera y Manu Guix, acompañados de Los Javis,han procedido al reparto de temas de la Gala 11.

Marta como nominada ha elegido la canción de One More Try de George Mikel. Mientras que Sabela interpretará El cuarto de Tulade Buenavista Social Club.

El reparto de temas de la Gala 9 ha seguido con los siguientes temas: