Estos serán los temas que cantarán los concursantes de OT en la Gala de Navidad

Operación Triunfo está a punto de cerrar sus puertas. Esta edición elegirá la noche de este miércoles su ganador en una gala que promete máxima expectación y a la que, además, están invitados Amaia -que acaba de sacar un adelanto de lo que será su primer trabajo- Rozalén, Pablo Alborán y David Otero.

Eso sí, esta no será la última gala de OT 2018. Hay que sumar, además, la que será especial por Navidad y la que valdrá para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión. De ésta, ya tuvo lugar el reparto de temas que, por cierto, generó una enorme polémica.

Así, durante la mañana de este martes, los directores de la academia -Noemí Galera y Manu Guix- han dado las canciones que interpretarán los concursantes en la Gala de Navidad. Ambos han explicado la Gala será un homenaje a los cinco finalistas de esta edición y de la pasada (con la ausencia de Míriam por conciertos de su gira). Además, la sorpresa ha sido que los triunfitos cantarán junto a cantantes del panorama musical.

El listado de canciones es el siguiente:

Famous: Nobody but you con Cesar Sampson

Natalia: Lo siento con Beret

Alba: Je Veux con Zaz

Julia: 90 minutos con India Martínez

Sabela: Negro Caravel con Rosa Cedrón