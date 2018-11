Así ha sido el reparto de temas de la Gala 9 de Operación Triunfo

Operación Triunfo continua. Con el reparto de temas de la gala 9 ha comenzado en la academia una nueva semana en la que Marilia, por tercera vez consecutiva, y Marta se juegan su estancia en el concurso, después de haber sido nominadas durante la noche de este miércoles.

De esta forma, el talent show trata de dejar atrás y de hacer olvidar todas las polémicas en las que se ha visto envuelto en las últimas semanas.

Así las cosas, y como viene siendo habitual, los directores de la academia, Noemí Galera y Manu Guix, han repartido las canciones que los concursantes interpretarán el próximo miércoles.

Marilia como nominada ha elegido la canción de Only Girl in the World de Rihanna. Mientras que Marta ha optado por I Want to Know What Love Is de Foreigner

El reparto de temas de la Gala 9 ha seguido con los siguientes temas:

Grupal: Spice Up Your Life de las Spice Girls

Famous: El reloj de Lucho Gatica

Natalia: Lush life de Zara Larsson

Alba: Allí donde solíamos gritar de Love of Lesbian

Julia: Me muero de La quinta estación

Miki: Una lluna a l'aigua de Txarango

Sabela: Next to Me de Emeli Sande

María: Amorfoda de Bad Bunny. La interpretará con Laura Andrés al piano, en directo.

Previo a esto, Noemí Galera ha comunicado que este domingo grabarán el himno de esta edición Somos.