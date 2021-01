La reina Sofía, más querida en Francia que en España

Mientras en España la reina Sofía es criticada en los medios de comunicación, en Francia se derriten por ella. Al menos eso es lo que ocurre con la revista gala Point de Vue, que ha vuelto a dedicar su portada a nuestra monarca.

Junto a una foto de la reina Sofía resplandeciente, la revista incluye un titular elogioso: "Entre traiciones y escándalos... El coraje de Sofía".

La reina Sofía, elogiada por la prensa francesa

En el interior de la revista, se hace un repaso por la vida de la reina, a quien se la define como "dulce, "afable" y "con un gran sentido político".

En el artículo se presenta a Sofía como el miembro más querido de la Familia Realespañola, recoge Vanitatis, destacando la "ovación interminable" que recibía en un concierto al que asistía hace unas semanas y cómo, a pesar de la abdicación del rey Juan Carlos, "sigue siendo un pilar para su pueblo".

"La exsoberana mantiene la cabeza alta como siempre ha hecho", detalla la publicación, que cuenta cómo acudió junto a la cama de su marido tras su caída en Botsuana. No obstante, se obvia que en ese momento la reina Sofía ni siquiera entró en la habitación y solo habló con los médicos porque estaba muy enfadada con la imagen que estaba dando la Familia Real.

Además de esto, el artículo asegura que "gracias al apoyo inquebrantable de Sofía, Juan Carlos logra ganar la Corona" y que "Sofía cumple a la perfección su papel de reina consorte. Más española que nunca".

Mientras, en España se la critica

Mientras tanto, en nuestro país se es muy crítico con la reina Sofía, de quien últimamente se habla mucho y no para bien, sobre todo tras las palabras de Pilar Eyre, quien reveló en el Deluxe que lo "la hemos tenido como una mujer, digna, sumisa, fiel y muy familiar y no es ninguna de estas cosas. No ha sabido crear hogar ni se ha ocupado de sus hijas, solo se ha centrado en su hijo".

También aseguró que "no le gusta crear familia y no tiene amigas, no es nada simpática y es muy altanera" y que, "en el fondo desprecia a los españoles y siempre ha sentido una profunda aversión por nosotros".

Eyre también comentó que el rey emérito nunca ha querido a Sofía, y que el matrimonio fue y es de pura conveniencia, por ambas partes. Además, él quiso separarse. Ella también lo pensó, pero, según la periodista, no quería perder su estatus y su vida acomodada, ya que "es muy codiciosa".

¿Qué imagen de Sofía será más real? Quizá una mezcla.