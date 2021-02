El motivo que impidió a la reina Sofía divorciarse del rey Juan Carlos

La relación del rey Juan Carlos I y la reina Sofía hizo aguas hace mucho tiempo pero ahora hemos conocido el motivo que impidió a la emérita separarse de su marido la primera vez que supo de una infidelidad.

Los entonces reyes de España se casaron el 14 de mayo de 1962 en una doble ceremonia, católica y ortodoxa, en Atenas, Grecia. Él tenía 24 años y ella, 23. Años después, se produjo su primera crisis matrimonial, a la que le sucederían muchas otras.

Sin embargo no fue hasta el año 2014 cuando los padres del rey Felipe VI decidieron llevar ya vidas totalmente separadas aunque seguían manteniendo las formas cuando coincidían en actos, incluso han intercambiado algún gesto de cariño pero desde que el rey Juan Carlos se marchó a vivir a Abu Dabi, el 'teatro' entre ellos acabó. Al menos mientras estén en la distancia.

El motivo que le impidió pedir el divorcio la primera vez

A pesar de que la reina Sofía ha aguantado carros y carreteas con los líos de faldas del emérito, cuando supo de la primera infidelidad, su intención fue separarse, como así lo cuenta Pilar Eyre en su blog de la revista 'Lecturas', pero por las presiones que recibió no pudo hacerlo.

"El motivo por el que la reina Sofía no tomó la determinación de poner fin a su matrimonio con el rey Juan Carlos fue que fue disuadida tanto por su madre como por el Parlamento", asegura la periodista, que cuenta que esto se produjo después de que Sofía viajara a Atenas.

Este viaje lo hizo para "refugiarse en los brazos de su madre ante la primera infidelidad de su Juanito".

Sin embargo, cuando dio a conocer sus intenciones "el diputado Elías Bredimas exigió que si la princesa se separaba, debía devolver su dote de nueve millones de dracmas al pueblo griego".

La condición que le pusieron a la reina Sofía sirvió como para presionarla y que reculara. "Sofía decidió que lo más conveniente era regresar a Estoril al lado de su casquivano marido".

Esa no fue la primera vez que la suegra de la reina Letizia quiso divorciarse. A esta, le siguieron muchas más ocasiones porque razones no le faltaban: más infidelidades, continuos desprecios, humillaciones públicas, etc.

El rey Juan Carlos planteó el divorcio por Corinna Larsen

Por parte del monarca, la primera vez que se planteó la idea del divorcio, fue cuando su historia de amor con Corinna Larsen estaba en su máximo apogeo. Incluso llegó a comentárselo a sus hijos el rey Felipe y las infantas Elena y Cristina.

También, el rey Juan Carlos I habló sobre este posible divorcio con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "que se lo desaconsejó", y con su mujer, "que se mostró indignada", según desveló en otra ocasión Eyre.