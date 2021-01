La reina Sofía, desenmascarada: "Desprecia a los españoles y no tiene amigas"

¿Y si todo lo que pensábamos y creíamos de la reina Sofía no era cierto? ¿Y si se ha dado por válida una personalidad de la mujer del emérito que no corresponde con la realidad? Esto es lo que asegura Pilar Eyre, quien regresó este sábado al 'Deluxe' para desenmascarar a la reina.

La periodista dijo en el programa de Telecinco que lo "la hemos tenido como una mujer, digna, sumisa, fiel y muy familiar y no es ninguna de estas cosas. No ha sabido crear hogar ni se ha ocupado de sus hijas, solo se ha centrado en su hijo".

También aseguró que "no le gusta crear familia y no tiene amigas, no es nada simpática y es muy altanera".

"La reina Sofía desprecia a los españoles"

"No le gusta la decoración, no hay un solo detalle personal en su casa. (...) En el fondo desprecia a los españoles y siempre ha sentido una profunda aversión por nosotros", aseguró Eyre ante Jorge Javier Vázquez, quien confesó que siempre ha creído eso, que la mujer de Juan Carlos no simpatizaba con los españoles.

"Ella está despegada de los usos y costumbres de España. Además, es muy conservadora: "riñó a María Zurita cuando se enteró de que quería tener un hijo por inseminación artificial e intentó convencerla para que no lo hiciera y se negó en ir a ver al niño. Tiene un concepto muy anticuado de la vida", dijo, señalando a la reina como una mujer "ambiciosa y nada culta", pues "va a los museos y a los conciertos por obligación y no porque le guste".

"El rey Juan Carlos I quiso divorciarse en dos ocasiones"

Eyre también comentó que el rey emérito nunca ha querido a Sofía, y que el matrimonio fue y es de pura conveniencia, por ambas partes. Además, él quiso separarse. Ella también lo pensó, pero, según la periodista, no quería perder su estatus y su vida acomodada, ya que "es muy codiciosa".

"Ella le dijo al rey que 'ya sabes que no te vas a divorciar de mí, jódete porque sabes que nunca te vas a poder divorciar de mí'. Y el rey ha intentado divorciarse dos veces", apostilló.

"La reina es muy consumista, te asombras de las cosas que puede comprar en un día. Es muy ambiciosa, a la que le gusta ser reina y estar muy apegada al poder", dijo.

Tras todo ello, Jorge Javier y Eyre estuvieron simpatizando con Letizia, a quien siempre se la ha criticado por sus malos gestos con Sofía.

Uy que mal rollo en la Casa Real.¡De Reina a Reina....taconazo! pic.twitter.com/NvxWqWLBaI — NoSeaGili ۞ (@noseagili) April 3, 2018

¿Y si realmente estábamos confundidos y Sofía no es quien parece ser? ¿Y si la actual reina de España sabía todo esto y por eso no le gustaba que sus hijas posaran con su abuela? El debate está abierto.