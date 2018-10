Así es la sobrina preferida de la reina Letizia: bailarina y actriz en proceso, defensora del LGTB y de su prima Leonor

Carla Vigo Ortiz, hija de la fallecida Érika Ortiz y el escultor Antonio Vigo, ha cumplido 18 años el pasado fin de semana, tal y como adelantaba 'Vanity Fair'. Es la sobrina preferida de la reina Letizia y la más desconocida para el público. Desde la trágica muerte de la hermana de Letizia Ortiz, -que se quitó la vida en 2007, cuando la joven tenía sólo 6 años-, la reina ha tratado de estar siempre muy cerca de ella.

Incluso la reina trató de quedarse con su custodia, junto a su madre Paloma Rocasolano, pero el padre de la joven se negó a ello y desde entonces vive con él. Antonio rehízo su vida dos años después de la muerte de Érika con su pareja Laura, con la que tiene dos hijos más. Desde hace años ejerce como profesor de dos asignaturas del Grado de Bellas Artes del Campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Aranjuez.

Para Letizia, Carla es su pasión y la adora. Siempre se ha preocupado por ella y ha tratado de mantener siempre una relación constante aunque muy discreta. Fue paje real en la boda del rey Felipe VI y Letizia, entonces príncipes de Asturias. No es extraño verla en el palacio de La Zarzuela o viajando con los reyes y sus hijas. También ha estado en todos los bautizos y comuniones de sus primas.

La sobrina de Letizia quiere ser bailarina y actriz

En sus redes sociales se puede leer en su perfil: “Se vive mejor bailando. Bailarina y actriz en proceso...”. Quiere dedicarse a la danza y a la actuación. Esta vena artística le viene de sus padres, que se conocieron en la Facultad de Bellas Artes.

Sus cuentas de Facebook e Instagram están cerrados, y tiene varios perfiles. Hace unos años, intentó abrirse camino como youtuber. Llegó a grabar varios vídeos desde su casa de Aranjuez (Madrid), en los que hablaba de su padre y de sus otros dos hermanos.

Sólo las personas más cercanas pueden ver sus publicaciones y su día a día, aunque sí tiene a la vista de todos, tres fotografías: una de cuerpo entero y otras dos de su cara.

Defensora del colectivo LGTB y del Rayo Vallecano

Su Twitter da algunas pistas de sus gustos e intereses. Henar Ortiz, tía de Letizia, es una de sus seguidores. La joven suele compartir publicaciones y hacer algunos comentarios. En ellos se muestra una fiel defensora del colectivo LGTB y de los animales. Su equipo de fútbol favorito es el Rayo Vallecano.

Le encantan las series de ‘Paquita Salas’ y La que se avecina’, también la película ‘Carmen y Lola’, premiada en Cannes; y es fan de ‘Operación Triunfo’. Cree que Aitana y Ana Guerra tenían que haber sido las seleccionadas para ir a Eurovisión.

Cuando se estrenó en esta red social el pasado mes de abril, lo hizo con estas palabras: “La vida es como una coreografía, para que te acepten en un grupo tienes que ir sincronizado con el resto de la gente”.

Carla: “Leonor no es mal educada, solo está un poco harta de ser tratada como un objeto”

En su time line también podemos encontrarnos estas emotivas palabras hacia su madre, Érika Ortiz. “El 16 de abril de 1976 nació la persona más importante para mí, aunque el 7 de febrero de 2007 dejó este mundo para pasar a mejor vida, estés donde estés siempre te querré, felicidades mamá”.

Cuando se produjo el rifirrafe entre la reina Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca, su prima Leonor también salió malparada, Carla trató de defender a su prima de las críticas con comentarios como estos: “No es desprecio a la abuela. La niña debe estar un poco harta de que jueguen con ella”, “Por favor, poneros todos en su piel. ¿Cómo te sentirías si estuviesen jugando contigo todo el día? Pues obviamente hasta los cojones. Pues eso es lo que le ha pasado a Leonor. Y sí es educada, porque podría haber dicho una palabra mala y no fue así. Antes de hablar, hay que saber”.

También escribió este otro: “Otra igual. No es penoso, lo que es penoso es que jueguen con ellas como objetos y encima tratéis a Leonor como una mal educada. No es mal educada. Sólo está un poco harta de ser tratada como un objeto y a como quiere el resto todo el rato”.

Criticó a Gabriel Rufián: “Me parece un poco hipócrita pensar así pero luego hacerte fotos con asesinos”

También tuvo unas palabras para Gabriel Rufián cuando éste escribió: “No levantarse y no mirar a los ojos a una niña que tiene a su padre en la cárcel por votar no es no ser independentista, es no ser persona”. La respuesta de Carla fue: “A lo mejor eso es verdad teniendo en cuenta que la niña no tiene la culpa pero lo cierto es que en este país intentar "separar" el país es un delito y me parece un poco hipócrita por tu parte pensar así pero luego hacerte fotos con asesinos”.