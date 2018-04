La traición de Letizia a Sofía y la advertencia de la reina a Felipe: “A la mínima, me largo”

El desencuentro público y las tensiones entre la reina Letizia y Sofía han abierto la caja de Pandora y cada día conocemos más detalles de esta mala relación que viene de largo. Este miércoles, en la revista ‘Semana’, Pilar Eyre rescata algunas anécdotas entorno a esta relación entre las reinas.

La periodista recuerda las palabras que hace años pronunció Letizia Ortiz diciendo que la reina Sofía “no perdía un hijo, sino que ganaba una hija” y cuando declaró en un acto públicamente que iba “a seguir el ejemplo impagable de la reina”.

Eyre recuerda la buena relación que existía al principio entre ellas, de cómo Letizia se agarró al brazo de Sofía como un salvavidas y la reina griega creyó en su nuera. Sin embargo, no tuvo en cuenta la advertencia que, según desvela Pilar, Letizia le dijo a su novio, en aquel entonces príncipe de Asturias: “Yo no voy a ser una mujer sufridora como tu madre… a la mínima, me largo”.

La reina Sofía también se apoyó en Letizia y le hizo muchas confesiones, según relata la periodista: “Lo mal que se lo habían hecho pasar sus cuñadas y sus suegros, se volcó en su nuera, descuidando incluso a sus propias hijas. Le aconsejaba como debía posar para los fotógrafos, algo que ella domina perfectamente, le regaló un equipo completo de esquiar a pesar de que es bastante tacaña e iba todas las tardes a la casita de la Pradera, como la llamaba Juan Carlos”.

Pilar Eyre asegura que la reina griega llevaba sus albúmes de fotos y películas de la infancia de Felipe y las veían durante largas horas. Además Sofía “le presentó a sus escasas amistades, pidió a sus familiares griegos que la invitasen, le prestó joyas… y cuando nacieron Leonor y Sofía, la abuela creyó morir de felicidad. Hasta dejaron de importarle las Corinnas de su marido”.

La reina Sofía dejó de ser persona autorizada para entrar en casa de Felipe y Letizia

Sofía se volcó plenamente en Letizia y sus nietas y quería cuidar de ellas personalmente hasta que vino la traición por parte de la asturiana. Según se lee en la columna de Eyre: “Letizia se hartó, contrató a una enfermera especializada en recién nacidos” y vino el primer desplante. Cuando la madre de Felipe iba a llevar una caja de juguetes y regalos para sus nietas a casa de su hijo y su nuera, la niñera le dijo que “la señora había salido y ella no estaba en la lista de personas autorizadas a venir en su ausencia”.

A partir de ahí, todo eran excusas: “las niñas están comiendo, durmiendo o en natación…” y la abuela Paloma Rocasolano era la encargada de cuidarlas cuando Letizia no estaba. La tristeza de Sofía era tal que un día se vino abajo delante de su familia griega y con lágrimas en los ojos desveló el motivo: “No me dejan ver a mis nietas, ‘la otra’, está todo el día en su casa, y yo que vivo al lado no puedo ir”.

“Si hay que escoger entre Letizia y la institución, la respuesta está clara”

Una anécdota que contó Pilar Eyre en el año 2016 y que según ella, no hizo más que apartar aún más a Sofía de sus nietas y de la familia política por mediación de Letizia. Pilar escribe al respecto: “Felipe le llamó la atención a su mujer, que, en lugar de tomar nota, entró en cólera. Una situación tormentosa que desembocó en el episodio de la catedral de Palma, de graves consecuencias para el futuro de la Corona”.

Según la periodista, a Letizia “se le ha hecho saber que su etapa de joven rebelde se ha acabado y que si se tiene que escoger entre ella y la institución, está clara la respuesta. Y esa opción la separaría de sus hijas, ya que el despacho de abogados Uría habría redactado un acuerdo prematrimonial por el que la custodia de las hijas recaía en el marido en caso de divorcio”.