Los pinchazos de Letizia en la cara, Arantxa S. Vicario habla de su divorcio y la nueva casa de Carlota Corredera

Arantxa Sánchez Vicario vuelve a ser la protagonista de esta semana. La extenista ha hablado para la revista ‘¡Hola!’ después de que saltara a los medios la noticia de su divorcio con Josep Santacana. “Estoy dolida pero fuerte y voy a luchar con todas mis fuerzas por mis hijos y por mí”.

Arantxa asegura que no se arrepiente de “haber dado todo por amor” pero sí “de haberle dado el control de todo lo que tenía” a su marido. Ahora está arrepentida por haberle defendido siempre ante su familia e incluso ponerse en contra de ellos: “El tiempo ha demostrado que me equivoqué” y explica que ha pedido perdón “a quien se lo tenía que pedir”. Aunque siempre supo que “podía contar con su familia”.

Josep Santacana también rompe su silencio en una entrevista exclusiva, según afirma la revista ‘¡Hola!’ en portada y declara que ya tenía acordado hacer el divorcio “de mutuo acuerdo y así era, hasta que se fue con nuestros hijos a casa de su hermano”. También confirma su relación con Raquel: “Llevo saliendo un año y dos meses con ella” y aclara que es de Madrid y no es go-gó como decían algunos medios También ha hablado de la querella criminal que les ha impuesto al matrimonio el Banco de Luxemburgo: “Tengo miedo de ir a la cárcel, espero que prevalezca la verdad”.

Unas declaraciones que el propio Santacana se ha apresurado a desmentir en un escrito que ha enviado a ‘¡Hola!’: “NO hice declaración alguna, y ni mucho menos, les he concedido ninguna entrevista. Les reitero lo que ya le he indicado a su periodista: no voy a dar ninguna entrevista, ni a hacer declaraciones, ni ahora ni más tarde”.

Además ha anunciado que tomará medidas legales contra la revista si lo siguen manteniendo: “En el supuesto de que Uds. mantengan en su edición que yo les he concedido una entrevista, hecho que es incierto, me veré en la obligación de interponer las acciones legales pertinentes”.

Los últimos retoques estéticos de Letizia

La revista ‘Semana’ analiza los retoques estéticos que supuestamente se habría hecho la reina Letizia. La publicación ha cogido una foto del día que inauguró ARCO y señala tres puntos que tiene en su rostro que corresponderían a tres inyecciones que le habrían puesto.

Uno de los pinchazos es debajo del pómulo, para atenuar las arrugas del rictus, para el que le habrían puesto ácido hialurónico, otro pinchazo sobre la ceja, donde le habrían infiltrado botox para tensar la zona y que la ceja se eleve, y el último pinchazo es en la parte superior del pómulo donde podrían haberle inyectado un cóctel de vitaminas, colágeno y elastina, para darle luminosidad y elasticidad a la cara.

La nueva casa de Carlota Corredera

La presentadora ha adquirido un buen nivel económico después de su éxito como presentadora, escritora y personaje de las revistas y ha comprado una nueva casa, un chalet adosado en una de las ciudades más ricas de España, Pozuelo de Alarcón, donde viven muchos famosos, entre ellos María Teresa Campos y Terelu.

Carlota Corredera ha comprado sobre plano, ya que aún está por construirse y aquí vivirá con su marido, el cámara Carlos de la Maza y su hija. (Lecturas).

Jorge Javier Vázquez habla de su ruptura desde el Caribe

El presentador ha viajado hasta República Dominicana junto a su madre y aquí ha hablado de su ruptura sentimental con el que era su novio, Paco. Jorge Javier Vázquez asegura que no se esperaba el fin de la relación: “No me lo esperaba, yo era feliz”.

El catalán cuenta que su ruptura se produjo una semana antes de que estrenara ‘Grandes éxitos’, algo que cree que también tuvo que ver en que se acelerara la situación. “Nos pasó factura poner en marcha en el espectáculo”. Sin embargo, la obra también le vino muy bien para centrarse en el trabajo y no pensar en lo ocurrido. Aunque confiesa que sigue enamorado: “Esto no se corta de un día para otro”. (Lecturas).

Alfred y Amaia, muy enamorados

La pareja de ‘Operación Triunfo’ también es protagonista de una de las portadas. Alfred y Amaia han sido captados muy cariñosos y acaramelados en su primer viaje de novios. (Semana).

Ágatha vuelve a hablar de su divorcio con Pedro J.

La diseñadora posa en la portada con su perro Jota, que fue un regalo que le hicieron los empleados de ‘El Español’ al director del medio, Pedro J. Ramírez. Sin embargo, Ágatha Ruiz de la Prada es la que ha tenido que hacerse cargo del Chow ya que a él “no le gustan los animales”, según señala. “De hecho no le ha vuelto a ver desde el famoso desayuno en el que me pidió el divorcio”. Además ha declarado: ”Mis hijos se han sentido traicionados por su padre”. (Semana).

Gustavo González, más padrazo que nunca

El paparazzi muestra su lado más paternal con las hijas de su novia María Lapiedra. Mientas el todavía marido de la ex actriz porno declara: “No quiero asociar a mis niñas con este señor”.

El varapalo de Mila Ximénez

La colaboradora de ‘Sálvame’ llora la muerte del que fue su gran amor secreto, el empresario multimillonario marroquí Rafael Aguilera con el que llegó a estar casi una década. Gracias a él volvió a recuperar la ilusión en el amor tres años después de su divorcio con Manolo Santana. (Lecturas).

María Teresa Campos sale del hospital

La presentadora ya se encuentra en casa, recuperándose poco a poco después de haber sido ingresada de urgencia en el hospital, donde fue intervenida por una oclusión intestinal. Tras pasar varios días ingresada, el pasado sábado ya recibió el alta. (Diez Minutos).