Una amiga de Letizia desvela cómo se encuentra la reina tras publicarse el polémico vídeo

El vídeo de la discusión o pelea entre la reina Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallroca se ha hecho viral y ha dado la vuelta al mundo. Se trata de unas imágenes sin precedentes y que desde luego, no han hecho ningún grato favor a la delicada situación que sufre la monarquía española desde hace unos años.

A pesar que desde Casa Real se ha impuesto la ley del silencio, como era de prever, sí hemos podido conocer cómo se encuentra Letizia Ortiz después de que se difundiera en vídeo, lo que la llevó a convertirse el pasado martes incluso en Trending Topic.

Una amiga íntima de la reina Letizia, la periodista Inma Aguilar, ha trasladado la preocupación que tiene encima su amiga: “He hablado hace un rato con la Reina y está preocupada y bastante desolada por esta situación porque ella está muy comprometida con el cuidado de sus hijas, con la protección de su imagen, le preocupa quién les hace fotos, le preocupa dónde salen, quién se les acerca... Es una madre, es una reacción muy de madre”, ha declarado en el programa de Telemadrid ‘El Círculo’.

Sin embargo, la reina ha querido restarle importancia a lo sucedido: “Me ha dicho que ha sido una tontería,que no ha sido un tema grave ni ha pasado nada. Simplemente como siempre es un gesto natural. Ella no es una persona que haya sido educada desde el origen a tener cierto comportamiento público. Es una persona muy comprometida con su trabajo, con su profesión, con el papel que desempeña y, como madre, con sus hijas. Y todo esto, alguien que tiene esa preocupación por sus hijas y por la imagen de la institución, pues se ha sentido afectada y está preocupada y dolida. También es muy difícil porque la reina no puede explicar, no puede hablar, no puede explicarse. Es un blanco bastante fácil y lo personal es político y trasciende”.

Después, Inma Aguilar ha mostrado su opinión al respecto: “En primer lugar creo que no es noticia esto, no tiene mayor trascendencia” y continuaba diciendo: “Creo que no se mide con el mismo rasero a la Reina Letizia como a la Reina Sofía. Creo que tiene que ver con cierto clasismo”.

Luego ha continuado defendiendo a Letizia: “Ella suele llevarse la peor parte cuando se analizan sus gestos desde el mimo día del compromiso ya se analizaban sus gestos con un doble rasero por no ser de sangre real. También creo que, respecto a lo que son las imágenes, así en frío, son de una madre preocupada por la imagen de sus hijas”.