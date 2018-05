La reina Letizia se ha hospedado en un hotel del Caribe de 2.000 euros la noche

Letizia Ortiz aterrizó el pasado domingo en República Dominicana, ya que ha estado en un viaje de cooperación de tres días que ha acabado en Haití. Durante su estancia en el primer país, la reina se ha hospedado en uno de los hoteles más lujosos de la capital.

Se trata del hotel de cinco estrella ‘El Embajador’, perteneciente al grupo Barceló, que se encuentra en una de las zonas más adineradas, cerca del distrito financiero y comercial de Santo Domingo, alejado de los barrios más pobres y desfavorecidos, los que visitaba durante el día. Mientras se encontraba en uno de ellos, casi sufre una caída que estuvo a punto de llevarla directa al barro.

La reina Letizia se ha alojado en una de las mejores suites, que se encuentran en las plantas superiores. El hotel ‘El Embajador’ consta de 298 habitaciones, distribuidas en ocho plantas, reservándose las dos últimas para suites. Al parecer estaría en una suite presidencial ya que en una de las imágenes que captaron los medios locales se pudo ver como el ascensor se paraba en la planta séptima.

Según se lee en la descripción del hotel: “La planta executive del hotel ofrece un servicio personalizado tanto a huéspedes en estancia de negocios como a huéspedes en estancia de ocio. Además, el The Royal Club proporciona un servicio de lujo con atención cuidadosa a los huéspedes. También alberga un casino”.

Los precios por noche de las habitaciones varían de los 85 a los 595 euros, dependiendo de la habitación y la temporada, según publica 'Semana'. El precio se incrementa si uno se aloja en la suite presidencial, entonces hablaríamos de casi 2.200 euros la noche.

Esta última sería la habitación en la que habría estado Letizia, de 245 metros cuadrados con todo tipo de lujos: sala de estar, cocina, comedor, bañera hidromasajey terraza privada con solárium con vistas al Caribe.

El hotel cuenta también con un amplio comedor, varios salones, piscinas grandes, hamacas de lujo y una zona llamada Bi Wellness & Spa, con piscina privada, gimnasio y cuatro cabinas de tratamientos y cuidados.

Este viaje de cooperación le ha impedido celebrar con el rey Felipe VI su 14º aniversario de boda. Es la primera vez que los reyes no lo celebran juntos algo que ha hecho incrementar los rumores de crisis. (No te pierdas la galería de fotos de todos los estrenos y looks de la reina durante su viaje de cooperación.