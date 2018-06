¿Hubo bronca o no entre los reyes por negarse Letizia a tomar el té a solas con Melania Trump?

Un día después de la visita de Felipe VI y Letizia Ortiz a Washington, se publicó en algunos medios que en el encuentro entre los reyes con Donald Trump y su mujer, se había producido una sonada bronca entre la reina y el monarca motivada por la negativa de la asturiana a tomar el té a solas con Melania Trump mientras ellos hablaban en el Despacho Oval.

Fue un gesto, que según se publicaba, había hecho montar en cólera a la reina Letizia por ser un acto “machista” en el que no quería participar, debido a su rechazo a ser una mujer florero. Además habría manifestado a la Casa Blanca su enfado y su negativa a tomar el “té con pastas”, provocando un desencuentro con el rey, a pesar de que conocía de antemano la agenda estadounidense.

Un día después de publicarse esta información, la Casa Real lo ha desmentido a través de Mariángel Alcázar: “Esta información es completamente falsa, en ningún momento Letizia se negó a tomar el té con la Primera Dama”. Después añadía: “Testigos presenciales negaron la existencia de cualquier tipo de problema entre la reina y Melania. De hecho, aseguran que el clima fue de extrema cordialidad, tanto durante el tiempo compartido con el rey y el presidente Trump, como a solas”.

Unos datos que viene a confirmar el mensaje que escribió la propia Melania Trump en las redes sociales: “Una gran visita la del Rey y la Reina de España hoy en la Casa Blanca. La reina Letizia y yo hemos disfrutado de un té y un tiempo juntas, centradas en vías para tener un impacto positivo en los niños”.

A great visit with the King & Queen of Spain at the @WhiteHouse today. Queen Letizia & I enjoyed tea & time together focusing on the ways we can positively impact children. pic.twitter.com/IiaMQOil3K